Pronósticos de la Champions League 2025/26 del 17/9: el Liverpool, el Bayern Múnich y el Chelsea hacen sus debuts

El martes 16 de septiembre comenzó la fase de liga de la Champions League 2025/26 y la acción de la primera jornada se distribuirá en tres noches en lugar de las dos tradicionales.

El Arsenal, Union Saint-Gilloise, Qarabağ, el Real Madrid y el Tottenham Hotspur se alzaron con la victoria en la primera jornada, mientras que la Juventus y el Borussia Dortmund protagonizaron un emocionante partido con ocho goles de diferencia y terminaron en empate.



Ahora les toca al Liverpool, al Atlético de Madrid, al Bayern de Múnich y al Chelsea comenzar sus respectivas competiciones, y los cuatro esperan, sin duda, clasificarse para la fase eliminatoria el año que viene.

El actual campeón, el Paris Saint-Germain, también estará en acción el miércoles, iniciando la defensa de su corona con un difícil partido en casa contra el ex campeón de la Europa League, el Atalanta.

Así es como Sports Illustrated Fútbol predice que se desarrollarán los encuentros del 17 de septiembre.

Olympiacos vs. Pafos

Hora de inicio del partido: 12.45hs Estados Unidos (Este), 10.45hs México, 18.45hs España.

Olympiacos vs. Pafos será uno de los partidos más interesantes de la fase de la liga, ya que los novatos de la Liga de Campeones se enfrentarán a los gigantes griegos para comenzar la acción del miércoles.

El Olympiacos alcanzó los octavos de final de la Europa League de la temporada pasada , aprovechando el éxito de su icónico triunfo en la Conference League 2023-24, y sentirá que tiene pedigrí más que suficiente, particularmente en casa, para superar a un equipo que superó al Maccabi Tel Aviv y al Dynamo Kyiv para llegar a la fase de liga.

Pronóstico: Olympiacos 3–1 Pafos

Slavia de Praga vs. Bodø/Glimt

Hora de inicio del partido: 12.45hs Estados Unidos (Este), 10.45hs México, 18.45hs España.

El Bodø/Glimt ha cobrado protagonismo en la última década y es más conocido por el ciudadano medio, pero también debuta en la competición. El equipo noruego, semifinalista de la Europa League la temporada pasada, debuta en la capital checa contra el Slavia de Praga

El Slavia acabó en el puesto 30 de la tabla de la fase de liga de la temporada pasada, lo que será más que alentador para sus visitantes, aunque está en la cima de su tabla nacional después de sumar 20 puntos en sus primeros ocho partidos.

Sin embargo, el vigente campeón de la Eliteserien, Bodø, superó con fuerza al Sturm Graz en la clasificación y pudo empezar de forma perfecta.

Predicción: Slavia Praga 0–2 Bodø/Glimt

Ajax vs. Inter

Hora de inicio del partido: 15hs Estados Unidos (Este), 12hs México, 21hs España.

El apogeo del fútbol total llegó, sin duda, en la final de la Copa de Europa de 1972, cuando el Ajax derrotó al Inter , uno de los equipos de la década de 1960, por 2-0. Por lo tanto, los historiadores del fútbol serán muy conscientes de la herencia que implica cuando ambos equipos se enfrenten en Ámsterdam.

El Inter llegó a la final de la temporada pasada antes de enfrentarse a un gigante como el Paris Saint-Germain inspirado por Luis Enrique, y los partidos con los nerazzurri suelen ser partidos disputados y cautelosos, incluso aunque Simone Inzaghi se haya mudado a nuevos pastos con Al Hilal.

Pronóstico: Ajax 0-0 Inter

Bayern Múnich vs. Chelsea

Hora de inicio del partido: 15hs Estados Unidos (Este), 12hs México, 21hs España.

El martes por la noche se jugarán algunos partidos emocionantes bajo las luces, con el gigante de la Bundesliga, el Bayern Múnich, recibiendo al campeón de la Conference League, el Chelsea, en una repetición de la final de 2012.

Uno de los principales temas de conversación en materia de transferencias del verano fue la tardía transferencia de Nicolas Jackson a Alemania, y tiene la oportunidad de superar al club que felizmente lo envió en un préstamo costoso con la obligación de comprar (si eso sucede o no es otra historia a juzgar por los recientes comentarios de Uli Hoeneß) .

Jackson probablemente entrará en la contienda desde el banco, mientras que Harry Kane tendrá la tarea de derrotar a un equipo contra el cual no tuvo un gran récord cuando jugó para el Tottenham Hotspur: ocho goles en 22 partidos, un pobre rendimiento para sus altos estándares.

Predicción: Bayern Múnich 3–1 Chelsea

Liverpool vs Atlético de Madrid

Hora de inicio del partido: 15hs Estados Unidos (Este), 12hs México, 21hs España.

El Liverpool de Arne Slot, que gasta mucho, tiene la oportunidad de demostrar sus credenciales de campeón de la Liga de Campeones cuando reciba al Atlético de Madrid en Anfield para un duelo de peso pesado.

Ambos equipos se han enfrentado seis veces anteriormente, con victorias en dos ocasiones y empates en dos ocasiones, aunque eso no ha sucedido desde sus enfrentamientos en la fase de grupos de 2008-09.

El Liverpool es el favorito a los ojos de mucha gente y podríamos ver a Alexander Isak, jugador con un récord británico de 125 millones de libras, vestido de rojo por primera vez desde su conflictivo traspaso del Newcastle United.

Predicción: Liverpool 2-0 Atlético de Madrid

París Saint-Germain vs. Atalanta

Hora de inicio del partido: 15hs Estados Unidos (Este), 12hs México, 21hs España.

El PSG es el mejor del mundo —aunque el Chelsea pueda alzarse con la corona tras su victoria en el Mundial de Clubes—, pero ha sufrido numerosas lesiones al comienzo de la nueva temporada. Por ello, estrenan su defensa ante la ausencia de varias estrellas, con el Atalanta de Ivan Juric visitando el Parque de los Príncipes.

Enrique estará agradecido de enfrentarse a una La Dea liderada por Juric, después de que Gian Piero Gasperini se marchara en verano, y ese puede ser el ungüento que necesita para que la defensa de la Liga de Campeones del PSG tenga un comienzo perfecto.

Predicción: París Saint-Germain 2-1 Atalanta