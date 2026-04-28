PSG vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Se viene un verdadero partidazo de Champions League. El PSG, campeón defensor del título, recibe este martes 28 de abril al Bayern Múnich, posiblemente el equipo en mejor forma de toda Europa en la actualidad. Una lucha de titanes de que solo uno saldrá con vida.

El Parque de los Príncipes será el escenario en el que el líder y gran candidato al título de la Ligue 1 y el ya campeón de la Bundesliga diriman el encuentro de ida de un enfrentamiento que viene repitiéndose sostenidamente en los últimos años.

Luego de verse las caras en la final de la Champions 2019/20 (triunfo del Bayern con gol de Coman), se han vuelto a cruzar en los cuartos de final de 2020/21 (ganó PSG), octavos de final de 2022/23 (ganó Bayern), fase de grupos de 2024/25 (ganó Bayern), cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 (ganó PSG) y fase de grupos de la presente edición (ganó Bayern). Como se ve, se trata de un duelo sumamente parejo con un resultado abierto para cualquiera de los dos.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Imaginar un pronóstico para cualquier partido ya es una tarea difícil, pero hacerlo cuando se enfrentan dos de los mejores equipos de Europa, es otra cosa. PSG juega con la tranquilidad de tener el campeonato doméstico encaminado y con la ventaja de estar en casa, donde intentará imponer su ritmo desde el inicio. La presión de sacar un buen resultado para llegar con cierta ventaja a la revancha en Múnich podría llegar a jugarle en contra, teniendo en cuenta que enfrente está un rival que no perdona equivocaciones.

Los alemanes, por su parte, no podrían llegar con la confianza más en alto. Ya asegurado el título de Bundesliga, vienen de dar vuelta un 0-3 ante el Mainz, dejando en claro la enorme jerarquía con la que cuenta. Es un equipo que no suele especular, incluso jugando de visitante, y tiene recursos para lastimar cuando se lo propone. La eliminatoria es larga, por lo que tampoco sería extraño ver una versión más medida, eligiendo bien cuándo acelerar. Con dos ataques de tanto peso, es difícil imaginar un encuentro cerrado y lo más probable es que ambos encuentren el gol.

Pronóstico: PSG 2-2 Bayern Múnich

¿A qué hora se juega el PSG vs Nantes?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : martes 28 de abril

: martes 28 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Sandro Scharer (Suiza)

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Bayern Múnich

Partidos jugados: 16

16 PSG : 7

: 7 Empate : 0

: 0 Bayern Múnich: 9

Último partido entre ambos: 04/11/2025 - PSG 1-2 Bayern Múnich (Champions League Fase de Grupos, Fecha 4)

PSG v FC Bayern Munich - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Últimos 5 partidos

PSG Bayern Múnich Angers 0-3 PSG 25/04/26 Mainz 3-4 Bayern 25/04/26 PSG 3-0 Nantes 22/04/26 Leverkusen 0-2 Bayern 22/04/26 PSG 1-2 Olympique de Lyon 19/04/26 Bayern 4-2 Stuttgart 19/04/26 Liverpool 0-2 PSG 14/04/26 Bayern 4-3 Real Madrid 15/04/26 PSG 2-0 Liverpool 8/4/26 St. Pauli 0-5 Bayern 11/04/26

¿Cómo ver el PSG vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México TNT Sports, Max Mexico, tabii España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del PSG

Si bien existía cierta preocupación por el estado de dos jugadores clave como lo son Désiré Doué y Nuno Mendes, ambos lograron meterse en la convocatoria y todo indica que estarán disponibles. A eso se suma el hecho de que Vitinha volvió a entrenarse con normalidad tras sus molestias en el talón y que Fabián Ruiz dejó atrás una larga lesión, por lo que el técnico vuelve a tener variantes reales en la zona central.

El equipo rotó en la victoria sobre Angers, lo que le permite llegar fresco y descansado a este trascendental partido. Con Dembélé, Doué y Kvaratskhelia disponibles y en un gran momento, el PSG afronta la ida con todo su arsenal listo, algo que no había sucedido en rondas anteriores.

Paris Saint-Germain v FC Nantes - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Franco Arland/GettyImages

La probable alineación del PSG (4-3-3): Sofonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doue, Dembélé, Kvaratskhelia.

Últimas noticias del Bayern Múnich

Vincent Kompany no podrá estar en el banco por sanción tras acumular tarjetas. Dentro del campo de juego, el equipo recupera piezas importantes como Joshua Kimmich y Dayot Upamecano, que llegan con descanso tras no haber jugado frente al Mainz.

Entre las bajas, la más sensible es la de Serge Gnabry, quien no solo se pierde el el tramo decisivo de la temporada sino también la posibilidad de estar en el Mundial. Tampoco estarán disponibles Raphael Guerreiro, Tom Bischof ni Lennart Karl. Jamal Musiala apunta a estar desde el arranque y Harry Kane será la principal referencia ofensiva.

FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final | F. Noever/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

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