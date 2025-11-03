Sports Illustrated Fútbol

PSG vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto parisino y el 'Gigante de Baviera' chocan en París en un duelo de invictos por la cima de la tabla general en la Champions League
La Jornada 4 de la UEFA Champions League nos trae un auténtico partidazo, quizás el mejor de la fase de liga. El París Saint-Germain, que lidera la competición, recibe en el Parc des Princes al Bayern Múnich, segundo en la tabla. Ambos equipos llegan con un paso perfecto de tres victorias en tres partidos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Bayern Múnich?

  • Ciudad: París, Francia
  • Fecha: martes 4 de noviembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Parc des Princes
¿Cómo se podrá ver el PSG vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

-

DAZN USA, Paramount+

México

FOX One

Caliente TV

España

Movistar

Movistar+

Últimos cinco partidos del PSG

Rival

Resultado

Competición

Niza

1-0 V

Ligue 1

Lorient

1-1 E

Ligue 1

Stade Brestois

3-0 V

Ligue 1

Leverkusen

7-2 V

UEFA Champions League

Racing Estrasburgo

3-3 E

Ligue 1

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival

Resultado

Competición

Leverkusen

3-0 V

Bundesliga

Colonia

4-1 V

DFB Pokal

M'gladbach

3-0 V

Bundesliga

Club Brujas

4-0 V

UEFA Champions League

Dortmund

2-1 V

Bundesliga

Últimas noticias del PSG

El equipo de Luis Enrique llega en un gran momento. Lidera la tabla general de la Champions League con 9 puntos y una impresionante diferencia de goles de +10. Su último partido europeo fue una escandalosa goleada 2-7 al Bayer Leverkusen.

En la Ligue 1, vienen de una sufrida victoria 1-0 ante el Niza, lo que los mantiene en la pelea por la cima del torneo local.

Últimas noticias del Bayern Múnich

El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, no se queda atrás. También tiene 9 puntos y una diferencia de +10, ubicándose segundo de la general. Su último partido de Champions fue una goleada 4-0 al Brujas.

En la Bundesliga, vienen de una victoria clave por 3-0 sobre el Bayer Leverkusen, demostrando que están en plena forma.

Posibles alineaciones

PSG

  • Portero: Lucas Chevalier
  • Defensas: Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes
  • Centrocampistas: Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Désiré Doué
  • Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

Bayern Múnich

  • Portero: Manuel Neuer
  • Defensas: Raphaël Guerreiro, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer
  • Centrocampistas: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich
  • Mediapuntas: Luis Díaz, Michael Olise, Lennart Karl
  • Delantero: Harry Kane.

Pronóstico SI

Es el partido más parejo e impredecible de la jornada. Se enfrentan los dos equipos más en forma de Europa. La localía podría darle una ligera ventaja al PSG, pero el Bayern Múnich tiene la experiencia y la calidad para competir en cualquier escenario. Se espera un duelo de poder a poder.

PSG 2-2 Bayern Múnich

