PSG vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 4 de la UEFA Champions League nos trae un auténtico partidazo, quizás el mejor de la fase de liga. El París Saint-Germain, que lidera la competición, recibe en el Parc des Princes al Bayern Múnich, segundo en la tabla. Ambos equipos llegan con un paso perfecto de tres victorias en tres partidos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Bayern Múnich?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Parc des Princes

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - DAZN USA, Paramount+ México FOX One Caliente TV España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Niza 1-0 V Ligue 1 Lorient 1-1 E Ligue 1 Stade Brestois 3-0 V Ligue 1 Leverkusen 7-2 V UEFA Champions League Racing Estrasburgo 3-3 E Ligue 1

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Leverkusen 3-0 V Bundesliga Colonia 4-1 V DFB Pokal M'gladbach 3-0 V Bundesliga Club Brujas 4-0 V UEFA Champions League Dortmund 2-1 V Bundesliga

Últimas noticias del PSG

El equipo de Luis Enrique llega en un gran momento. Lidera la tabla general de la Champions League con 9 puntos y una impresionante diferencia de goles de +10. Su último partido europeo fue una escandalosa goleada 2-7 al Bayer Leverkusen.

En la Ligue 1, vienen de una sufrida victoria 1-0 ante el Niza, lo que los mantiene en la pelea por la cima del torneo local.

Últimas noticias del Bayern Múnich

El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, no se queda atrás. También tiene 9 puntos y una diferencia de +10, ubicándose segundo de la general. Su último partido de Champions fue una goleada 4-0 al Brujas.

En la Bundesliga, vienen de una victoria clave por 3-0 sobre el Bayer Leverkusen, demostrando que están en plena forma.

Posibles alineaciones

PSG

Portero : Lucas Chevalier

: Lucas Chevalier Defensas : Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes

: Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes Centrocampistas : Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Désiré Doué

: Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Désiré Doué Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

Bayern Múnich

Portero : Manuel Neuer

: Manuel Neuer Defensas : Raphaël Guerreiro, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer

: Raphaël Guerreiro, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer Centrocampistas : Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich

: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich Mediapuntas : Luis Díaz, Michael Olise, Lennart Karl

: Luis Díaz, Michael Olise, Lennart Karl Delantero: Harry Kane.

Pronóstico SI

Es el partido más parejo e impredecible de la jornada. Se enfrentan los dos equipos más en forma de Europa. La localía podría darle una ligera ventaja al PSG, pero el Bayern Múnich tiene la experiencia y la calidad para competir en cualquier escenario. Se espera un duelo de poder a poder.

PSG 2-2 Bayern Múnich

