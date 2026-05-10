PSG vs Brest: previa, predicciones y alineaciones

Luego de alcanzar la final de la Champions League por segundo año consecutivo, el PSG vuelve a poner el foco en la Ligue 1. El campeón defensor del título llega en condición de líder al duelo ante el Brest, tres puntos por encima del Lens, aunque con un encuentro menos disputado.

Su escolta venció al Nantes el día viernes en el inicio de la jornada y le recordó al equipo de Luis Enrique que nada está definido cuando restan jugarse tres partidos. De vencer al Brest, la diferencia entre ambos será de seis unidades con igual cantidad en juego.

La visita, por su parte, arriba al partido en el 12° lugar. Ya ha asegurado su lugar en la categoría para la próxima temporada, pero no tiene ninguna posibilidad de aspirar a competencias europeas.

A continuación, toda la información para disfrutar de este decisivo encuentro de la la Ligue 1.

Pronóstico SI Fútbol

El desgaste de la serie ante el Bayern Múnich podría forzar a Luis Enrique a cierta rotación en el once titular, pero incluso con algunos habituales suplentes, el PSG cuenta con recursos de sobra para someter a su rival. El equipo parisino viene mostrando una enorme facilidad para convertir y además enfrenta a un rival que llega muy debilitado en defensa, entre lesiones y suspensiones que reducen mucho las variantes en el fondo.

Al Brest no le ha ido nada bien jugando fuera de casa en los últimos partidos. En esa condición no gana desde el 1° de marzo y cuesta imaginar un escenario en el que pueda romper la racha en el Parque de los Príncipes. Todo hace pensar en un encuentro dominado por el local desde el arranque, con Brest intentando resistir lo más posible.

Pronóstico: PSG 4-0 Brest

¿A qué hora se juega el PSG vs Brest?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : domingo 10 de mayo

: domingo 10 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Jérôme Brisard

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Brest (últimos 5 partidos)

PSG : 5

: 5 Empate : 0

: 0 Brest: 0

Último partido entre ambos: 25/10/2025 - Brest 0-3 PSG (Ligue 1, Fecha 9)

Stade Brestois 29 v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Últimos 5 partidos

PSG Brest Bayern Múnich 1-1 PSG 06/05/2026 Paris FC 4-0 Brest 03/05/2026 PSG 2-2 Lorient 2/5/2026 Brest 3-3 Lens 24/04/2026 PSG 5-4 Bayern Múnich 28/4/2026 Nantes 1-1 Brest 19/04/2026 Angers 0-3 PSG 25/4/2026 Brest 3-4 Rennes 04/04/2026 PSG 3-0 Nantes 22/4/2026 Auxerre 3-0 Brest 21/03/2026

¿Cómo ver el PSG vs Brest por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México FOX One, FOX+ España -

Últimas noticias del PSG

Buscando dosificar cargas, Luis Enrique podría introducir variantes en el habitual once titular. Jugadores como Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye tienen chances de aparecer desde el inicio, mientras que Gonçalo Ramos regresará al once tras haber cumplido una suspensión en la última jornada de Ligue 1.

En cuanto a las bajas, Achraf Hakimi sigue fuera por una lesión muscular. Tampoco estará disponible el arquero Lucas Chevalier, lesionado durante un entrenamiento, ni Quentin Ndjantou. Marquinhos podría entrar en la rotación, lo que abriría la puerta para el ingreso de Illia Zabarnyi junto a Lucas Beraldo en defensa.

Bayern Munich vs PSG - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

La probable alineación del PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L Hernandez; K Lee, Mayulu, Dro Fernandez; Mbaye, Ramos, Barcola



Últimas noticias del Brest

La baja más sensible será la de Kenny Lala, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Bradley Locko continúa recuperándose de una lesión muscular que ya lo dejó afuera de los últimos partidos.

A eso se suma la situación de Soumaïla Coulibaly, que arrastra problemas físicos y podría perderse su segundo encuentro consecutivo. La noticia positiva pasa por el regreso de Daouda Guindo, quien vuelve a estar disponible después de cumplir una fecha de suspensión.

Nice v Stade Brestois 29 - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Posible alineación del Brest (3-4-3): Coudert; Zogbe, Chardonnet, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti, Tousart; Del Castillo, Ajorque, Lascary

