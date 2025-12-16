PSG vs Flamengo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Se viene la definición de la Copa Intercontinental. Este miércoles 17 se jugará la final entre el PSG y el Flamengo para determinar el nuevo campeón. El equipo de Brasil, reciente campeón de la Copa Libertadores quiere dar el golpe ante el gigante francés, que ganó la Champions League por primera vez en su historia.

A continuación, la previa con la información de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Flamengo?

Ciudad: Al-Rayyan

Fecha: miércoles 17 de diciembre

Horario: 12:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)

Estadio: Ahmad bin Ali

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Flamengo en TV y streaming online?

País TV Streaming Estados Unidos Fubo TV Fanatiz México DAZN FIFA+ España DAZN FIFA+

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Metz 3-2 V Ligue 1 Athletic Club 0-0 E Champions League Rennes 5-0 V Ligue 1 Mónaco 1-0 D Ligue 1 Tottenham 5-3 V Champions League

Últimos cinco partidos del Flamengo

Rival Resultado Competición Pyramids 2-0 Copa Intercontinental Cruz Azul 2-1 Copa Intercontinental Mirassol 3-3 E Brasileirao Ceará 1-0 V Brasileirao Palmeiras 1-0 V Final Copa Libertadores

Últimas noticias del PSG

FC Metz v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Luis Enrique tiene buenas noticias para este partido. El técnico español ya tiene a su disposición a Désiré Doué. El jugador está totalmente recuperado de su lesión y ya tuvo algunos minutos en el partido de Champions frente al Athletic y ante el Metz por Ligue 1 disputó el segundo tiempo y convirtió un gol en la victoria por 3-2. Los que todavía no está disponibles son Ahcraf Hakimi ni Ousmane Démbelé.

El periodista Mark Brus señaló que el Liverpool estaba interesado en el fichaje de Bradley Barcola como posible sustituto de Mohamed Salah.

Últimas noticias del Flamengo

CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025 | NurPhoto/GettyImages

Flamengo se metió en la final de la Copa Intercontinental al derrotar en las semifinales a Pyramids FC por 2-0 en el estadio Ahmed Bin Ali. Flamengo, que además de la Copa Libertadores también se consagró campeón del Brasileirao, había debutado en los cuartos de final con una victoria por 2-1 a Cruz Azul con un doblete de De Arrascaeta y luego venció al Pyramids gracias a los tantos de sus marcadores centrales, Pereira y Danilo.

Posibles alineaciones

Flamengo

Portero: Agustin Rossi

Defensas: Varela, Danilo, Pereira, Alex Sandro

Mediocampistas: Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Everton;

Delanteros: Plata

PSG

Portero: Lucas Chevallier

Defensas: Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández.

Centrocampistas: Senny Mayulu, Vitinha; Joao Neves.

Delanteros: Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Pronóstico SI

Es una final y cualquier cosa puede pasar. Por el poderío de ambos clubes, habrá muchos goles y el partido no estará resuelto hasta el último instante. Finalmente la calidad de los jugadores del PSG se acabará imponiendo y se proclamará campeón.

PSG 3 - Flamengo 2

