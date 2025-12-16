Sports Illustrated Fútbol

PSG vs Flamengo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El campeón de la Champions League define el título de la Copa Intercontinental ante el campeón de la Copa Libertadores
Gonzalo Orellano|
FC Metz v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's 2025/2026
FC Metz v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Se viene la definición de la Copa Intercontinental. Este miércoles 17 se jugará la final entre el PSG y el Flamengo para determinar el nuevo campeón. El equipo de Brasil, reciente campeón de la Copa Libertadores quiere dar el golpe ante el gigante francés, que ganó la Champions League por primera vez en su historia.

A continuación, la previa con la información de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Flamengo?

  • Ciudad: Al-Rayyan
  • Fecha: miércoles 17 de diciembre
  • Horario: 12:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)
  • Estadio: Ahmad bin Ali

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Flamengo en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

Estados Unidos

Fubo TV

Fanatiz

México

DAZN

FIFA+

España

DAZN

FIFA+

Últimos cinco partidos del PSG

Rival

Resultado

Competición

Metz

3-2 V

Ligue 1

Athletic Club

0-0 E

Champions League

Rennes

5-0 V

Ligue 1

Mónaco

1-0 D

Ligue 1

Tottenham

5-3 V

Champions League

Últimos cinco partidos del Flamengo

Rival

Resultado

Competición

Pyramids

2-0

Copa Intercontinental

Cruz Azul

2-1

Copa Intercontinental

Mirassol

3-3 E

Brasileirao

Ceará

1-0 V

Brasileirao

Palmeiras

1-0 V

Final Copa Libertadores

Últimas noticias del PSG

Quentin Ndjantou
FC Metz v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Luis Enrique tiene buenas noticias para este partido. El técnico español ya tiene a su disposición a Désiré Doué. El jugador está totalmente recuperado de su lesión y ya tuvo algunos minutos en el partido de Champions frente al Athletic y ante el Metz por Ligue 1 disputó el segundo tiempo y convirtió un gol en la victoria por 3-2. Los que todavía no está disponibles son Ahcraf Hakimi ni Ousmane Démbelé.

El periodista Mark Brus señaló que el Liverpool estaba interesado en el fichaje de Bradley Barcola como posible sustituto de Mohamed Salah.

Últimas noticias del Flamengo

CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025
CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025 | NurPhoto/GettyImages

Flamengo se metió en la final de la Copa Intercontinental al derrotar en las semifinales a Pyramids FC por 2-0 en el estadio Ahmed Bin Ali. Flamengo, que además de la Copa Libertadores también se consagró campeón del Brasileirao, había debutado en los cuartos de final con una victoria por 2-1 a Cruz Azul con un doblete de De Arrascaeta y luego venció al Pyramids gracias a los tantos de sus marcadores centrales, Pereira y Danilo.

Posibles alineaciones

Flamengo

Portero: Agustin Rossi

Defensas: Varela, Danilo, Pereira, Alex Sandro

Mediocampistas: Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Everton;

Delanteros: Plata

PSG

Portero: Lucas Chevallier

Defensas: Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández.

Centrocampistas: Senny Mayulu, Vitinha; Joao Neves.

Delanteros: Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Pronóstico SI

Es una final y cualquier cosa puede pasar. Por el poderío de ambos clubes, habrá muchos goles y el partido no estará resuelto hasta el último instante. Finalmente la calidad de los jugadores del PSG se acabará imponiendo y se proclamará campeón.

PSG 3 - Flamengo 2

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

Home/Futbol