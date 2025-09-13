PSG vs Lens: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Ligue 1

La Ligue 1 tiene a un candidato prácticamente excluyente y ese arrancó a toda marcha: el Paris Saint-Germain, que buscará el bicampeonato europeo, se quedó con los últimos títulos locales en Francia y no tiene planes de parar de ganar.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 del campeonato francés de primera división.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Lens?

Ciudad: París, Francia

Fecha: domingo 14 de septiembre

Horario: 11:15 (este de Estados Unidos), 09:15 (México), 17:15 (España).

Estadio: Parc des Princes

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACO | ALAIN JOCARD/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Lens en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por Fanatiz y BeIN Sports en Estados Unidos, por Caliente TV en México y en ESPN en el resto de Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del PSG

Rival Resultado Competencia Toulouse 6-3 V Ligue 1 Angers 1-0 V Ligue 1 Nantes 1-0 V Ligue 1 Tottenham 2-2 (4-3 pen.) V Supercopa de Europa Chelsea 3-0 D Mundial de Clubes - Final

Últimos 5 partidos del Lens

Rival Resultado Competencia Stade Brestois 3-1 V Ligue 1 Le Havre 2-1 V Ligue 1 Olympique Lyon 1-0 D Ligue 1 RB Leipzig 2-1 V Amistoso AS Roma 2-0 D Amistoso

Últimas noticias del PSG

Toulouse FC v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

El equipo de Luis Enrique tiene el estreno por UEFA Champions League frente al Atalanta la semana próxima y quiere llegar afilado, por lo que buscará un nuevo triunfo categórico en la Ligue 1 tras el 6-3 a favor contra Toulouse antes del parón de selecciones.

Últimas noticias del Lens

FBL-FRA-LIGUE1-LENS-BREST | FRANCOIS NASCIMBENI/GettyImages

Se ubican quintos con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota, por lo que vencer al PSG a domicilio sería una excelente manera de dar un golpe de autoridad y demostrar que están para pelear por cosas importantes en esta nueva campaña.

Posibles alineaciones

PSG

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Nuno Mendes, Beraldo, Ilya Zabarnyi, Achraf Hakimi

Mediocampistas: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves

Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Lens

Portero: Robin Risser

Defensas: Matthieu Udol, Malang Sarr, Jonathan Gradit

Mediocampistas: Deiver Machado, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré, Ruben Aguilar

Delanteros: Wesley Said, Florian Thauvin y Rayan Fofana.

Pronóstico SI Fútbol

Fiel a su estilo cuando de Ligue 1 se trata, el PSG aplastará a su rival prácticamente sin oposición alguna.

PSG 4-0 Lens