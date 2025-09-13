PSG vs Lens: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Ligue 1
La Ligue 1 tiene a un candidato prácticamente excluyente y ese arrancó a toda marcha: el Paris Saint-Germain, que buscará el bicampeonato europeo, se quedó con los últimos títulos locales en Francia y no tiene planes de parar de ganar.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 del campeonato francés de primera división.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Lens?
Ciudad: París, Francia
Fecha: domingo 14 de septiembre
Horario: 11:15 (este de Estados Unidos), 09:15 (México), 17:15 (España).
Estadio: Parc des Princes
¿Cómo se podrá ver el PSG vs Lens en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por Fanatiz y BeIN Sports en Estados Unidos, por Caliente TV en México y en ESPN en el resto de Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del PSG
Rival
Resultado
Competencia
Toulouse
6-3 V
Ligue 1
Angers
1-0 V
Ligue 1
Nantes
1-0 V
Ligue 1
Tottenham
2-2 (4-3 pen.) V
Supercopa de Europa
Chelsea
3-0 D
Mundial de Clubes - Final
Últimos 5 partidos del Lens
Rival
Resultado
Competencia
Stade Brestois
3-1 V
Ligue 1
Le Havre
2-1 V
Ligue 1
Olympique Lyon
1-0 D
Ligue 1
RB Leipzig
2-1 V
Amistoso
AS Roma
2-0 D
Amistoso
Últimas noticias del PSG
El equipo de Luis Enrique tiene el estreno por UEFA Champions League frente al Atalanta la semana próxima y quiere llegar afilado, por lo que buscará un nuevo triunfo categórico en la Ligue 1 tras el 6-3 a favor contra Toulouse antes del parón de selecciones.
Últimas noticias del Lens
Se ubican quintos con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota, por lo que vencer al PSG a domicilio sería una excelente manera de dar un golpe de autoridad y demostrar que están para pelear por cosas importantes en esta nueva campaña.
Posibles alineaciones
PSG
Portero: Lucas Chevalier
Defensas: Nuno Mendes, Beraldo, Ilya Zabarnyi, Achraf Hakimi
Mediocampistas: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves
Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.
Lens
Portero: Robin Risser
Defensas: Matthieu Udol, Malang Sarr, Jonathan Gradit
Mediocampistas: Deiver Machado, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré, Ruben Aguilar
Delanteros: Wesley Said, Florian Thauvin y Rayan Fofana.
Pronóstico SI Fútbol
Fiel a su estilo cuando de Ligue 1 se trata, el PSG aplastará a su rival prácticamente sin oposición alguna.
PSG 4-0 Lens
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo