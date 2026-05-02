PSG vs Lorient: previa, predicciones y alineaciones

Un PSG líder de la Ligue 1 y gran candidato al título recibe este sábado 2 de mayo al Lorient en el Parque de los Príncipes en un encuentro correspondiente a la jornada 32. El campeón defensor del título tendrá la oportunidad de seguir ampliando la distancia con respecto al Lens, días antes de enfrentar al Bayern Múnich por la revancha de las semifinales de la Champions League.

Tras golear a domicilio al Angers el último sábado, el conjunto de Luis Enrique quedó seis puntos por delante del Lens, su inmediato perseguidor y único equipo con posibilidades de arrebatarle el pentacampeonato consecutivo. Un triunfo en casa aseguraría la diferencia con 4 fechas por jugarse, una de ellas ante el escolta de visitante.

Lorient, por su parte, marcha 9° con 41 unidades, ya salvado del descesno pero lejos de la posibilidad de pelear por un lugar en las competencias europeas de la próxima temporada.

A continuación, toda la información para vivir este gran partid.

Pronóstico SI Fútbol

PSG llega con una ventaja cómoda en la liga y con la cabeza inevitablemente puesta en su cruce ante Bayern Múnich, lo que abre la puerta a una rotación en el once. El equipo aún así puede dominar las acciones, pero la contundencia en ataque no será la misma a la que estamos acostumbrados.

Del otro lado, Lorient juega sin presión. Ha demostrado que puede incomodar a rivales de mayor jerarquía cuando encuentra espacios, y ante un PSG menos ajustado colectivamente, puede aprovechar sus momentos. No es descabellado imaginar un partido más parejo de lo que indica la tabla de posiciones y la jerarquía de cada equipo.

Pronóstico: PSG 2 - 2 Lorient

¿A qué hora se juega el PSG vs Lorient?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP

: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP Árbitro: Bastien Dechepy

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Lorient (últimos 5 partidos)

PSG : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Lorient: 1

Último partido entre ambos: 29/10/2025 - Lorient 1-1 PSG (Ligue 1, Fecha 10)

FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSG | JEAN-FRANCOIS MONIER/GettyImages

Últimos 5 partidos

PSG Lorient PSG 5-4 Bayern Múnich 28/04/26 Lorient 2-3 Estrasburgo 26/04/26 Angers 0-3 PSG 25/04/26 Lorient 2-0 Marsella 18/04/26 PSG 3-0 Nantes 22/04/26 Lyon 2-0 Lorient 12/04/26 PSG 1-2 Olympique de Lyon 19/04/26 Lorient 1-1 Paris FC 05/04/26 Liverpool 0-2 PSG 14/04/26 Toulouse 1-0 Lorient 21/03/26

¿Cómo ver el PSG vs Lorient por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México FOX One España -

Últimas noticias del PSG

El conjunto parisino llega con varias dudas físicas y con la gestión de cargas como prioridad, teniendo en cuenta que el miércoles viaja a Múnich. Nuno Mendes arrastra molestias en el pie tras su último partido europeo y será evaluado hasta último momento, mientras que Achraf Hakimi será resguardado para evitar agravar sus cargas musculares. A esto se suma la baja confirmada de Gonçalo Ramos, suspendido por su expulsión ante Angers.

Se estima que Luis Enrique apostará por un equipo con varias rotaciones, priorizando la semifinal contra el Bayern.

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Xavier Laine/GettyImages

La probable alineación del PSG (4-3-3): Safanov; Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernandez; Beraldo, Vitinha, Mayulu; Ramos, Lee, Barcola.

Últimas noticias del Lorient

En la visita también hay algunas incertidumbres, sobre todo en defensa. Panos Katseris terminó con molestias el último partido y su presencia no está asegurada, algo que podría obligar a retocar la última línea. Su posible ausencia no es menor, ya que su salida en el encuentro anterior coincidió con un momento en el que el equipo perdió solidez y terminó sufriendo los dos goles que provocaron la derrota con Estrasburgo.

Montassar Talbi, Theo Le Bris y Bandiougou Fadiga continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán disponibles. Ante este contexto, el equipo tendrá que ajustar piezas y confiar en alternativas para mantener el equilibrio frente a un rival que, incluso con suplentes, suele exigir y mucho.

Olympique Lyonnais v FC Lorient - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Lorient (3-4-3): Mvogo; Meite, Faye, Adjei; Kouassi, Cadiou, Abergel, Katseris; Makengo, Dieng, Pagis.

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