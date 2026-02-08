PSG vs Marsella: previa, predicciones y alineaciones

La Jornada 21 de la Ligue 1 nos traerá consigo un juego por demás electrizante y es que el París Saint Germain recibirá al Marsella en el Parc des Princes este domingo 8 de febrero en búsqueda de sumar tres puntos para que los Olímpicos no se les puedan acercar más en la clasificación general.

Ambas escuadras llegan en buen momento, por su parte los dirigidos por Luis Enrique son el equipo con más porterías en cero en esta temporada 2025/26 del futbol francés, mientras que el Olympique ha conseguido 46 anotaciones en lo que va del certamen, tres arriba de lo que han logrado los superlíderes.

Estos equipos se vieron las caras hace apenas unas semanas en la gran final de la Supercopa de Francia, ahí el PSG se llevó el triunfo cuatro por uno en los penales, cuando en el tiempo regular el partido había terminado empatado a dos tantos.

¿A qué hora se juega el PSG vs Marsella?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parc des Princes

: Parc des Princes Fecha : domingo 8 de febrero

: domingo 8 de febrero Hora : 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro : Willy Delajod

: Willy Delajod VAR: Por confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre PSG y Marsella (últimos cinco partidos)

PSG : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Marsella: 1

Último partido entre ambos: 08/01/2026 - PSG 2-2 (4-1 p) Marsella - Ligue 1 Jornada 21

Últimos 5 partidos

PSG Marsella Strasburgo 1-2 PSG

01/02/2026 Marsella 3-0 Rennes

03/02/2026 PSG 1-1 Newcastle

28/01/2026 París FC 2-2 Marsella

31/01/2026 Auxerre 0-1 PSG

23/01/2026 Brujas 3-0 Marsella

28/01/2026 Sporting CP 2-1 PSG

20/01/2026 Marsella 3-1 Lens

24/01/2026 PSG 3-0 Lille

16/01/2026 Marsella 0-3 Liverpool

21/01/2026

¿Cómo ver el PSG vs Marsella por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos beIN Sports, beIN Connect y Fanatiz USA México Fox One España Sin transmisión

Últimas noticias del PSG

Pareciera que la novela entre el París Saint Germain y Kylian Mbappé no ha terminado. El pasado diciembre un tribunal de la ciudad parisina obligó al club a pagar 61 millones de euros al ahora delantero del Real Madrid, pero ahora acaba de salir otra resolución en favor de Kiki quien deberá recibir todavía más dinero.

Acorde a información de AFP y L'Equipe, los parisinos deberán darle 5.9 millones de euros restantes al jugador, esto en un plazo no mayor a ocho días, esto correspndiente a una cláusula de vacaciones generadas y no remuneradas, aunque el PSG ha dicho que buscarán las vías legales para que esto no se lleve a cabo.

Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Posible alineación del PSG contra Marsella (4-3-3): Matvey Safonov; Ilya Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Méndes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Senny Mayulu, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye

Últimas noticias de Marsella

Tras la salida de Sergio Ramos de los Rayados del Monterey, el futbolista español se quedó sin equipo y aunque todo apuntaba a que volvería al Sevilla, se acaba de revelar que para su mala fortuna esto nunca fue una opción, ya que aunque podría llegar gratis, la directiva no accedió, por lo que ahora el Marsella salió a dar la cara.

Acorde a información revelada por Roberto Gómez de La Tribu en España, tras el cierre de puertas sevillistas, todo apunta a que el futuro de uno de los mejores defensores del futbol mundial podría ser con la escuadra marsellesa y es que ya han comenzado pláticas para que esto se dé sin tener todavía nada cerrado.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posible alineación del Marsella contra PSG (3-4-3): Geronimo Rulli; Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Facundo Medina; Timothy Weah, Pierre-Emile Hojbjerg, Quinten Timber, Igor Paixao; Ethan Nwaneri, Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang

Pronóstico SI Fútbol

Este duelo enfrentará a dos de los tres mejores equipos del campeonato francés en la actualidad; el PSG que va de líder y el Marsella que marcha tercero. Es así que tendremos un partido por demás reñido que se podría definir por solo un gol, mismo que favorecería a los parisinos aprovechando su localía.

PSG 2-1 Marsella