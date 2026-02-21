PSG vs Metz: previa, predicciones y alineaciones
Un Paris Saint Germain poco acostumbrado a la derrota buscará dejar atrás la costosa caída sufrida ante Rennes con la cual perdió el liderazgo de la Ligue 1 en la última jornada. Este sábado 21 de febrero recibirá al peor equipo del certamen con el objetivo de sumar de a tres y recuperar la cima, hoy en manos del Lens.
El equipo de Luis Enrique marcha 2° con 51 unidades, una menos que el conjunto de Pierre Sage, mientras que el Metz se ubica 18° con solo 13 puntos.
¿A qué hora se juega el PSG vs Metz?
- Ciudad: París
- Estadio: Parque de los Príncipes
- Fecha: sábado 21 de febrero
- Hora: 15:05 EE.UU (Este), 14:05 MEX, 21:05 ESP
- Árbitro: Abdelatif Kherradji
Historial de enfrentamientos directos entre PSG y Metz (últimos cinco partidos)
- PSG: 5
- Empate: 0
- Metz: 0
Último partido entre ambos: Metz 2-3 PSG (13/12/2025 - Ligue 1 - Jornada 16)
Últimos 5 partidos
PSG
Metz
Mónaco 2-3 PSG 17/02/26 (UCL)
Metz 1-3 Auxerre 15/02/26
Rennes 3-1 PSG 13/02/2026
Metz 0-0 Lille 06/02/26
PSG 5-0 Marsella 08/02/2026
Angers 1-0 Metz 01/02/26
Estrasburgo 1-2 PSG 01/02/2026
Metz 2-5 Lyon 25/01/26
PSG 1-1 Newcastle 28/01/2026 (UCL)
Estrasburgo 2-1 Metz 18/01/26
¿Cómo ver el PSG vs Metz por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Fanatiz USA, beIN SPORTS, lfuboTV, beIN SPORTS CONNECT, TV5 Monde
México
TV5MONDE Amérique Latine, FOX One
España
TV5Monde Europe
Últimas noticias del PSG
Luis Enrique salió a respaldar Désiré Doué luego de su fantástica actuación en el duelo de Champions ante Mónaco y tras las críticas que había recibido por su bajo nivel. El 'Golden Boy' saltó al campo desde el banco de suplente en reemplazo de Dembelé y fue determinante en la remontada.
"Todos lo querían matar y lo ha dado todo durante esta última semana. Es un jugador increíble y estoy muy contento por él porque se lo merece. Es un jugador muy importante para nosotros", aseguró el entrenador.
Por su parte, el ganador del último Balón de Oro no estará a disposición para el encuentro de este sábado, afligido por una molestia en en el gemelo de su pierna izquierda.
Posible alineación del PSG contra Metz (4-3-3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Méndes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola.
Últimas noticias del Metz
Debemos remontarnos hasta el 9 de noviembre del año pasado para encontrar la última victoria del equipo con la valla más vencida de la Ligue 1 (49 goles en contra). Desde aquel partido ante Niza encadenó 10 partidos sin sumar de a tres, con 8 derrotas y 2 empates.
El Metz irá a París con la necesidad de al menos llevarse un punto para sostener la esperanza de quedarse en la primera división del fútbol francés. Gauthier Hein, goleador y máximo asistidor de la plantilla, será el jugador a seguir.
Posible alineación del Metz contra PSG (4-5-1): Jonathan Fischer; Koffi Kouao, Sadibou Sané, Urie Michel Mboula, Fode Ballo; Believe Munongo, Jessy Deminguet, Lucas Michal, Gauthier Hein, Giorgi Tsitaishvili; Habib Diallo.
Pronóstico SI Fútbol
En el fútbol todo puede pasar, pero si en el Parque de los Príncipes existe cierta lógica, PSG no debería contar con mayores problemas para golear a la visita. Se puede esperar una goleada del local, aún con la ausencia de su principal figura.
PSG 4-0 Metz