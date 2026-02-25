PSG vs Mónaco: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputará la vuelta del playoffs entre el París Saint-Germain y el Mónaco en la UEFA Champions League 2025/26.

En el partido de ida en el principado, el conjunto blanco y rojo se puso en ventaja muy temprado 2-0, pero el vigente campeón del certamen les terminó remontando el marcador para llevarse la ventaja a su casa y finalizó 2-3 con doblete de Folarin Balogun y por el cuadro francés Désiré Doué (2) y Hakimi.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro galo en sus aspiraciones por refrendar su título.

¿A qué hora se juega el PSG vs Mónaco?

Ciudad : París

: París Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: István Kovács (ROU)

István Kovács (ROU) VAR: Pol van Boekel (NED)

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Mónaco (últimos cinco partidos)

PSG : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Mónaco: 1

Último partido entre ambos: 17/02/26 - Mónaco 2-3 PSG - UCL

Últimos 5 partidos

PSG Mónaco Mónaco 2-3 PSG 17/02/26 Mónaco 2-3 PSG 17/02/26 Rennes 1-3 PSG 13/02/26 Mónaco 3-1 Nantes 13/02/26 PSG 5-0 Marsella 08/02/26 Niza 0-0 Mónaco 08/02/26 Racing 1-2 PSG 01/02/26 Racing 3-1 Mónaco 05/02/26 PSG 1-1 Newcastle 28/02/26 Mónaco 4-0 Rennes 31/01/26

¿Cómo ver el PSG vs Mónaco por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+ y DAZN USA México FOX One España Movistar+

Últimas noticias de PSG

El PSG consultó por la situación de Erling Haaland en el Manchester City. 🇫🇷



El club francés quiere liderar la fila en caso de que el noruego decida salir tras el fin del contrato de Guardiola en 2027. Sin embargo, el destino preferido del "Androide" sería España. 🇪🇸



¿Te… pic.twitter.com/ae4lIpp4Y5 — 365Scores (@365ScoresApp) February 20, 2026

El Paris Saint-Germain está interesado en el delantero del Manchester City, Erling Haaland, según TeamTalk. Se cree que el PSG ha realizado múltiples consultas sobre el futuro del jugador de 25 años y le ha pedido al club de la Premier League que los mantenga informados en caso de que se concrete un acuerdo.

Su interés en Haaland no está relacionado con la incertidumbre sobre el futuro de Ousmane Dembélé, quien aún no ha firmado un nuevo contrato. Se informa que los representantes de Dembélé han hablado con el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool y el Arsenal para determinar si un traspaso es viable.

Posible alineación de PSG (4-3-3): Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.

Últimas noticias de Mónaco

Le groupe pour le déplacement à 𝐋𝐞𝐧𝐬 ⚔️



‣ #RCLASM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 20, 2026

Ansu Fati está de vuelta. El delantero del Mónaco, cedido por el FC Barcelona hasta el 30 de junio, fue baja el martes en el partido de ida del playoff de Champions League que el equipo del Principado perdió en el estadio Louis I ante el PSG de Luis Enrique (2-3), pero ha entrado en la convocatoria de Sébastien Pocognoli de cara al encuentro de la Ligue 1 frente al líder Lens.

El pasado partido de liga Ansu Fati disputó los últimos 23 minutos del Mónaco-Nantes (3-1), pero por sorpresa, pocas horas antes del partido, su nombre no apareció en la lista de jugadores contra el PSG.

Posible alineación de Mónaco (4-2-3-1): Philipp Köhn; Vanderson, Jordan Teze, Wout Faes, Caio Henrique; Lamine Camara, Denis Zakaria; Maghnes Akliouche, Mika Biereth, Simon Adingra; Folarin Balogun.

Pronóstico SI Fútbol

El vigente campeón de la 'orejona' saldrá con toda su artillería en casa para avanzar sin problemas a la siguiente ronda ante un rival que es sumamente inferior, por lo que seguramente habrá varios goles a su favor a pesar de que Mónaco intenté hacer la hombrada.

PSG 3-1 Mónaco

