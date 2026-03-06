PSG vs Mónaco: previa, predicciones y alineaciones

El PSG y el Mónaco se cruzan nuevamente en el camino. Tercer duelo entre ambos en los últimos 20 días luego de la serie de playoffs de Champions y cuarto en lo que va de la temporada 25/26. Dos equipos que se conocen muy bien y que suelen ofrecer grandes espectáculos.

Este viernes 6 de marzo se dará una nueva edición de este 'clásico moderno' del fútbol francés en lo que será el inicio de la jornada N°25 de la Ligue 1.

A continuación, toda la información sobre este enfrentamiento determinante en la pelea por el título y en la clasificación a las competiciones europeas.

Pronóstico SI Fútbol

Empate en Parque de los Príncipes

El Mónaco es uno de los pocos equipos de Francia que ha sabido pararse de igual a igual con el club más poderoso del país y último campeón de Europa. De no haber sido por errores propios en la ida, hasta podría haberlo eliminado de la Champions en la serie de 16vos.

PSG llega en forma, pero con muchas bajas importantes y con la posible distracción de pensar de antemano en Chelsea, partido a jugarse el próximo miércoles en París. Mónaco, por su parte, viene creciendo como equipo y con jugadores en un altísimo nivel.

PSG 1-1 Mónaco

¿A qué hora se juega el PSG vs Mónaco?



Ciudad : París

: París Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : viernes 6 de marzo

: viernes 6 de marzo Hora : 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: R. Buquet

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Mónaco (últimos cinco partidos)

PSG : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Mónaco: 1

Último partido entre ambos: 25/02/26 - PSG 2 - Mónaco 2 (Playoffs Champions League - Partido de vuelta)

Paris Saint-Germain v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

PSG Mónaco Le Havre 0-1 PSG (28/02/26) Mónaco 2-0Angers (28/02/26) Mónaco 2-2 PSG (25/02/26) Mónaco 2-2 PSG (25/02/26) PSG 3-0 Metz (21/02/26) Lens 2-3 Mónaco (21/02/26) Mónaco 2-3 PSG 17/02/26 (UCL) Mónaco 2-3 PSG 17/02/26 (UCL) Rennes 3-1 PSG 13/02/26 Mónaco 3-1 Nantes (13/02/26)

¿Cómo ver el PSG vs Mónaco por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México Fox ONE España No disponible

Últimas noticias del PSG

Con el encuentro de ida de octavos de final de Champions League frente a Chelsea a la vuelta de la esquina, el equipo de Luis Enrique no se deberá descuidar ante uno de los pocos rivales que le ha dado pelea en Francia en los últimos años.

Las dos victorias consecutivas ante Metz y Le Havre, acompañadas por los malos resultados que sacó Lens en esas mismas jornadas (empate con Estrasburgo y caída ante Mónaco) le permitieron al PSG recuperar la punta y sacar una ventaja de cuatro puntos a falta de diez jornada para la finalización del certamen.

De cara al encuentro, el DT español sabe que no podrá contar con figuras como Dembelé, Fabian Ruiz, Joao Neves o Senny Mayulu, pero cuenta con una plantilla a la que no le faltan recursos.

Paris Saint-Germain v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Franco Arland - UEFA/GettyImages

Posible alineación del PSG (4-3-3): Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pach, Lucas Hernández; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Dro; Kang Lee, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia,

Últimas noticias del Mónaco

El conjunto del Principado llega a este trascendental duelo en la séptima ubicación de la Ligue 1, fuera de puestos de clasificación a copas continentales. Suma 37 puntos, tres menos que el Rennes y el Lille, los rivales a alcanzar.

Fuera de lo que fue la eliminación de Champions a manos precisamente del PSG, el equipo atraviesa un gran presente en la liga local, con un invicto de 6 partidos que incluye cuatro triunfos y dos empates.

Con un Ansu Fati en crecimiento y los goles de Folarin Balogun, el equipo de Sébastien Pocognoli intentará dar el golpe en París.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-RENNES | VALERY HACHE/GettyImages

Posible alineación del Mónaco (3-4-3): Philipp Köhn; Thilo Kehrer, Denis Zakaria, Wout Faes; Jordan Teze, Lamine Camara, Aldji Bamba, Caio Henrique; Ansu Fati, Aleksandr Golovin, Folarin Balogun.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO