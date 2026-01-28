PSG vs Newcastle United: previa, predicciones y alineaciones

Se juega la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde conoceremos a los ocho clubes que avanzarán de forma directa a los octavos de final, mientras del noveno sitio al 24 jugarán una ronda preliminar, con el resto quedando eliminados.



Este miércoles 28 de enero, el PSG de Francia recibe al Newcastle United de Inglaterra en el Parque de los Príncipes. El actual campeón de la Champions es sexto de la clasificación con 13 puntos, por lo que está cerca de lograr su cometido, un boleto directo a los octavos de final, pero para evitar cualquier tipo de sorpresa, buscará la victoria si o sí. No obstante, las Urracas están apenas un peldaño debajo, ya que son séptimos con el mismo número de unidades, así que lo dejarán todo en territorio enemigo para ganar. Eso demuestra que los dos se jugarán mucho en este compromiso.



Los del español Luis Enrique perdieron la fecha pasada 2-1 ante el Sporting Lisboa de Portugal, pese al tanto del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, mientras los británicos golearon 3-0 al PSV Eindhoven con tantos del congoleño Yoane Wissa, Anthony Gordon y Harvey Barnes.

¿A qué hora se juega el PSG vs Newcastle United?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : miércoles, 28 de enero

: miércoles, 28 de enero Hora : 15 h (EEUU ET), 14 h (México), 21 h (España)

: 15 h (EEUU ET), 14 h (México), 21 h (España) Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Slavko Vinčić (SVN) VAR: Christian Dingert (GER)

Paris Saint-Germain | Xavier Laine/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Newcastle United

PSG: 0

0 Empate: 1

1 Newcastle United: 1

Último partido entre ambos: 28/11/23 – PSG 1-1 Newcastle United – Champions League

Últimos 5 partidos

PSG Newcastle United AJ Auxerre 0-1 PSG 23/1/26 Newcastle United 0-2 Aston Villa 25/1/26 Sporting Lisboa 2-1 PSG 20/1/26 Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven 21/1/26 PSG 3-0 Lille 16/1/26 Wolverhampton Wanderers 0-0 Newcastle United 18/1/26 PSG 0-1 Paris FC 12/1/26 Newcastle United 0-2 Manchester City 13/1/26 PSG 2-2 Olympique Marseilla 8/1/26 Newcastle United 3-3 AFC Bournemouth 10/1/26

¿Cómo ver el PSG vs Newcastle United por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX México HBO Max, ESPN, Star+ España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 7

Últimas noticias del PSG

El club parisino logró uno de los fichajes más llamativos del año al hacerse con los servicios del español Dro Fernández, considerado como la nueva joya del Barcelona. El mediocampista de 18 años decidió dar el salto sin tener un año como profesional.



La llegada del ibérico al club francés se vio envuelta por la controversia, debido a que el PSG habría negociado a espaldas del Barça. El traspaso se habría hecho a cambio de siete millones de euros.



El de raíces filipinas apenas había debutado con los blaugranas en septiembre del 2025, logrando cinco apariciones con una asistencia. Su partida causó decepción en el técnico alemán Hansi Flick.

Para este partido, Luis Enrique recupera a figuras importantes como son Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, João Neves y Nuno Mendes.

Dro Fernández | Soccrates Images/GettyImages

Posible alineación del PSG (4-3-3): Lucas Chevalier; Lucas Hernández, Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery; Senny Mayulu, Vitinha Ferreira, Ibrahim Mbaye; Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos.

Últimas noticias del Newcastle United

El técnico Eddie Howe está preocupado por la condición física de los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton Cassio. El primero se perdió el partido del domingo tras lesionarse el tobillo contra el PSV en la Champions, así que se mantiene como duda para el encuentro frente al PSG, aunque hay leve esperanza de que pueda ver acción.



“Sigo sin creer que sea una lesión grave. Hoy no estuvo del todo bien. Sé que hará todo lo posible para estar en forma para el miércoles. Ya veremos. Está desesperado por jugar lo antes posible, pero obviamente tiene que estar en su mejor momento”, indicó el timonel sobre la condición del capitán.



Con respecto al segundo, también podría perderse el cotejo tras haber abandonado el campo contra el Aston Villa por una lesión en la ingle.

Los que no estarán con seguridad en el encuentro son Jacob Murphy, que sufre una lesión en el tendón de la corva, mientras que Fabian Schär, Jamaal Lascelles y Tino Livramento también estarán fuera.

Bruno Guimaraes | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Newcastle United (4-3-3): Nick Pope; Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Kieran Trippier; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Lewis Miley; Anthony Gordon, Harvey Barnes, Yoane Wissa.

Pronóstico SI Fútbol

A pesar de que llegan en condiciones prácticamente similares, las estadísticas y casas de apuestas se ponen de lado del vigente campeón. Sin embargo, se da por hecho que los dos clubes lograran concretar anotaciones para darle emoción al compromiso. El favoritismo por el PSG sobre el Newcastle United se debe a su calidad en el ataque y la ventaja de jugar en casa.

PSG 3-1 Newcastle United

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE