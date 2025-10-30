PSG vs Nice: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El París Saint-Germain recibe al OGC Nice en la Jornada 9 de la Ligue 1. El conjunto parisino marcha líder de la clasificación general con 21 unidades, producto de seis victorias, tres empates y una derrota.
Por su cuenta, el cuadro del Niza es novena posición con 17 unidades tras cinco victorias, dos empates y tres derrotas.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Nice?
- Ciudad: París
- Fecha: sábado 1 de noviembre
- Horario: 12:00 horas (Estados Unidos), 10:00 horas (México), 17:00 horas (España)
- Estadio: Parque De Los Príncipes
¿Cómo se podrá ver el PSG vs Nice en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
México
Sin transmisión
Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX One
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de PSG
Rival
Resultado
Competición
Lorient
1-1 E
Ligue 1
Stade
0-3 V
Ligue 1
Bayer 04
2-7 V
Champions League
Estrasburgo
3-3 E
Ligue 1
Lille
1-1 E
Ligue 1
Últimos cinco partidos de Nice
Rival
Resultado
Competición
Lille
2-0 V
Ligue 1
Rennes
1-2 V
Ligue 1
Celta
2-1 D
Europa League
Lyon
3-2 V
Ligue 1
Mónaco
2-2 E
Ligue 1
Últimas noticias de PSG
El PSG no pudo en su visita a Lorient a mitad de semana y se tuvieron que conformar con un empate y con ello comparten liderato con el Lyon.
Últimas noticias de Nice
El conjunto de Niza ganó a mitad de semana y con eso sumó su tercer triunfo consecutivo y su quinto partido seguido sin conocer la derrota.
Posibles alineaciones
PSG
Portero: Lucas Chevalier.
Defensas: Marquinhos, Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Nuno Mendes
Centrocampistas: Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué
Delanteros: Ibrahim Mbaye, Ousmane Dembélé, Quentin Ndjantou
Nice
Portero: Yehvann Diouf.
Defensas: Antoine Mendy, Juma Bah, Kojo Peprah.
Centrocampistas: Tiago Gouveia, Salis Abdul Samed, Charles Vanhoutte, Melvin Bard.
Delanteros: Sofiane Diop, Kevin Carlos, Jérémie Boga.
Pronóstico SI
El cuadro parisino recibe a un buen rival que acumula tres triunfos en fila y cinco partidos sin derrota y vienen de empatar a mitad de semana, por lo que deben redoblar esfuerzos para mantenerse en la cima de la clasificación ya que Lyon y Mónaco les pisan los talones, por lo que debería volver al triunfo en casa.
PSG 2-1 Nice
