PSG vs Slovan Bratislava: previa, predicciones y alineaciones

Todos los ojos estarán puestos en el PSG, que llega a la Champions League 2026/27 para defender el bicampeonato y, por qué no, buscar el tercero. Los parisinos ganaron la última edición contra el Arsenal en la definición por penales luego de empatar 1-1 en tiempo regular.

Ahora vuelven al torneo para recibir al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes el próximo miércoles. Los dirigidos por Luis Enrique atraviesan un momento complicado en la Ligue 1, con dos empates y una derrota ante el Mónaco el viernes, así que el campeonato europeo podría ser la oportunidad ideal para salir de la mala racha.

A continuación, todo lo que tenes que saber de cara al partido de la Champions.

Pronóstico SI Fútbol

El PSG llega sin victorias en la Ligue 1, pero la Champions parece un buen lugar para reacomodarse y acordarse por qué viene de ganar el torneo dos veces seguidas. El Slovan Bratislava, por su parte, lleva tres victorias en sus últimos cinco partidos, aunque visitar al bicampeón no es tarea fácil.

Los parisinos son favoritos, juegan en casa y tienen los jugadores para ser superiores. El equipo eslovaco puede complicar en alguna que otra oportunidad. Aun asi, el estreno no debería tener mayores sobresaltos.

PSG 2-0 Slovan Bratislava

¿A qué hora se juega el PSG vs Slovan Bratislava?

Ciudad: París, Francia

Estadio: Parque de los Príncipes

Fecha: miércoles 9 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el

Slovan Bratislava (últimos 5 enfrentamientos)

PSG: 1

1 Empates : 1

: 1 Slovan Bratislava: 0

Último partido entre ambos: 3/11/2011 - PSG 3-1 Slovan Bratislava - Jornada 4, Europa League 2011/12

Últimos 5 partidos

PSG Slovan Bratislava PSG 1-2 Monaco 4/9/2026 DAC 1904 2-0 Slovan Bratislava 5/9/2026 Lille 2-2 PSG 28/8/2026 Slovan Nitra-Chrenová 0-8 Slovan Bratislava 2/9/2026 Rennes 2-2 PSG 23/8/2026 Slovan Bratislava 1-2 Michalovce 30/8/2026 Lens 1-0 PSG 16/8/2026 Celje 1-2 Slovan Bratislava 26/8/2026 PSG 2-1 Aston Villa 12/8/2026 FC Kosice 1-2 Slovan Bratislava 22/8/2026

¿Cómo ver el PSG vs Slovan Bratislava por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del PSG

Luis Enrique, PSG | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

El comienzo del PSG en la Ligue 1 está muy lejos de lo esperado. El equipo empató 2-2 contra el Rennes y el Lille en sus primeras dos presentaciones y sufrió su primera derrota el viernes, cuando el Mónaco remontó el partido y se impuso 2-1 en el Parque de los Príncipes. Marquinhos había abierto el marcador a los 31 minutos, aunque Flavio Nazinho igualó a los 58 y Stanis Idumbo marcó el segundo a los 72. De esta manera, los parisinos suman apenas dos puntos de nueve posibles y todavía no pudieron ganar.

El PSG no comenzaba sus primeros tres partidos de la Ligue 1 sin victorias desde la temporada 2012/13. Aun así, Luis Enrique se mostró conforme con algunos aspectos de la actuación de sus jugadores el viernes. "En líneas generales, creo que habríamos merecido claramente ganar. Incluso un empate habría sido injusto para nosotros y, sin embargo, perdimos", expresó.

Los resultados no afectaron la permanencia del DT, quien renovó hasta 2030 y ratifica la confianza de la dirigencia en el técnico que conquistó 13 títulos desde su llegada al club. Además, Fabián Ruiz extendió su vínculo hasta 2028 y Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo y Senny Mayulu lo hicieron hasta 2031. "Mi motivación es incluso mayor que durante mis primeros días aquí. La confianza del presidente y de la dirección deportiva es muy importante para mí", dijo el entrenador.

Ahora llega el torneo que tantas alegrías le dio a los franceses durante los últimos dos años y buscarán una tercera Champions consecutiva, hazaña que Luis Enrique ya señaló como el gran objetivo del equipo. También reconoció que todavía quedan aspectos por mejorar luego del flojo comienzo liguero. "Estoy contento con los jugadores, aunque tenemos que mejorar individualmente. Yo también, como entrenador, porque estamos en una situación complicada en la clasificación", expresó.

Posible alineación del PSG contra el Slovan Bratislava (5-3-2): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Últimas noticias del Slovan Bratislava

Yaya Toure, Slovan Bratislava | Levan Verdzeuli/GettyImages

El Slovan Bratislava tampoco llega en su mejor momento. El equipo dirigido por Yaya Touré perdió 2-0 frente al Dunajská Streda y acumula dos derrotas consecutivas en la liga eslovaca, algo que no le ocurría durante la fase regular desde abril de 2017. Su próximo partido será nada menos que la visita al bicampeón europeo, en lo que también significará el estreno de Touré como DT en la Champions.

Los eslovacos consiguieron su lugar en la fase liga luego de superar al Celje por 2-1 en tiempo extra en la vuelta de los playoffs, con goles de Andraz Sporar y Cristian Martínez. De esta manera, el Slovan Bratislava regresará a esta instancia de la Champions después de dos años.

Posible alineación del Slovan Bratislava contra el PSG (5-3-2): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martínez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar

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