''Pudo ser el fin de mi carrera'', Mikel Arteta revela la locura que cometió en su primer día con el Arsenal

Lo que distingue al hombre promedio del hombre exitoso, es su capacidad para transformar ataques de locura en la precuela de una historia fantástica. Anécdotas que cuando ocurrieron en una de esas pasaron desapercibidas, pero que, con el paso del tiempo, se terminan por convertir en el primer capítulo de una leyenda. Eso fue... corrijo, esto es lo que está pasando ahora con Mikel Arteta y el Arsenal de Inglaterra.

Manager Mikel Arteta signs a contract extension at Arsenal FC | Stuart MacFarlane/GettyImages

El pasado miércoles 7 de octubre, el Arsenal confirmó la renovación del director técnico español Mikel Arteta, quien continuará al frente del conjunto londinense hasta el 2030. El nuevo acuerdo extiende por tres años más el vínculo que el estratega tenía vigente y supone un fuerte respaldo al proyecto que comenzó a construir desde su llegada al club en el ya lejano año del 2019.

La última temporada 2025/26 marcó un antes y un después para el Arsenal, que volvió a consagrarse campeón de la Premier League por primera vez desde el 2004 y llegó hasta la final por la UEFA Champions League, aunque no pudo superar al Paris Saint-Germain en la tanda de penales.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Marc Atkins/GettyImages

No obstante, al principio, las cosas no fueron nada fáciles. De hecho, a su llegada con los Gunners, Mikel Arteta cometió una locura que, en palabras de él, pudo costarle el trabajo. Esto fue lo que declaró recientemente para The Atlethic FC:

En mi primer día como nuevo entrenador del Arsenal, demolí la oficina.



Simplemente destruí la oficina y puse todo en el suelo —los ordenadores, los portátiles, los cables. Luego traje a todo el mundo.



Les dije: Si quieren que les ayude a disfrutar de su profesión y de su vida y de la pasión que todos compartimos, tienen dos minutos para poner esto en orden y estar listos para trabajar juntos.



¡Eso podría haber sido el fin de mi carrera como entrenador porque si se hubiera quedado así, ya no tendría trabajo!

🔴⚪️ Mikel Arteta: “On my first day as new Arsenal manager, I had demolished the office”.



“I just destroyed the office and put everything on the floor — the computers, the laptops, the cables. Then I brought everybody in”, told @TheAthleticFC.



“I said: ‘If you want me to help… pic.twitter.com/MIapKVIcVg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026

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