Pumas UNAM vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

El Club Universidad Nacional recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el próximo fin de semana.

El conjunto universitario viene de derrotar a domicilio al Club Necaxa por la mínima diferencia con una anotación de Guillermo Martínez. Mientras que, el cuadro celeste hizo lo propio al golear en el Cuauhtémoc 3-0 al Atlético de San Luis con goles de Palavecino, Fernández y Montaño.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para los dos clubes que buscan mantenerse en zona de Liguilla.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos equipos han tenido un buen rendimiento en liga, pero evidentemente la Máquina Celeste ha sido más consistente y con mejores rendimiento a nivel general en todas las competiciones.

Además, son los líderes y no les es indiferente jugar en Ciudad Universitaria en donde recientemente jugaron como locales. En esta oportunidad le damos más chances al cuadro celeste de llevarse la victoria a casa.

Pumas UNAM 1-2 Cruz Azul.

¿A qué hora se juega el Pumas UNAM vs Cruz Azul?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora: 23:10 EE.UU (Este), 21:10 MEX, 04:10 ESP

La sede será el Estadio Olímpico Universitario | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas UNAM y el Cruz Azul (últimos cinco partidos)

Pumas UNAM: 1

1 Empate : 1

: 1 Cruz Azul: 3

Último partido entre ambos: 08/11/25 - Cruz Azul 2-3 Pumas UNAM - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Cruz Azul Necaxa 0-1 Pumas 06/03/26 Monterrey 2-3 Cruz Azul 10/03/26 Pumas 2-3 Toluca 03/03/26 Cruz Azul 3-0 Atlético de San Luis 07/03/26 Tijuana 1-1 Pumas 27/02/26 Santos 1-2 Cruz Azul 03/03/26 Pumas 2-0 Monterrey 22/02/26 Monterrey 0-2 Cruz Azul 28/02/26 Puebla 2-3 Pumas 14/02/26 Cruz Azul 2-1 Chivas 21/02/26

¿Cómo ver el Pumas UNAM vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com y TUDN App México ViX y TUDN España Sin transmisión

Últimas noticias del Pumas UNAM

Keylor Navas termina contrato este verano con Pumas y ha comenzado a negociar con la directiva felina | Leopoldo Smith/GettyImages

La continuidad de Keylor Navas en Ciudad Universitaria es un tema que está preocupando y es que el exmerengue termina su contrato con el cuadro felino este verano.

Después de la incertidumbre que generó el propio Keylor Navas con sus declaraciones, ‘El Francotirador’ en del diario RÉCORD reveló que esta semana comenzaron las negociaciones entre Pumas y el costarricense en busca de la renovación.

Efraín Juárez ha declarado que desea mantener al guardameta en sus filas, por lo que será cuestión de días o semanas para que se conozca el futuro del multicampeón de Europa.

Posible alineación de Pumas UNAM (4-4-2): Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo; Robert Morales, Juninho.

Últimas noticias del Cruz Azul

Nos llevamos la ventaja de Monterrey 💙



A cerrar la serie y buscar el pase a Cuartos el próximo martes 😤 pic.twitter.com/6Y5quziGkf — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 11, 2026

La Máquina Celeste remontó y terminó venciendo a domicilio a Rayados por 2-3 en el 'Gigante de Acero' en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Cruz Azul recibirá el partido de vuelta de la serie el próximo martes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. El ganador en el marcador global avanzará a los cuartos de final.

Posible alineación de Cruz Azul (4-4-3): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Omar Chagoya, Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino.