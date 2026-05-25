Pumas vs Cruz Azul, final plagada de lesiones: Paradela, Carrasquilla, Duarte y García se marcharon por lesión

Se está jugando la gran final del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. Pumas comenzó venciendo a Cruz Azul gracias a un tanto del delantero paraguayo Robert Morales, sin embargo, en el complemento el equipo visitante logró emparejar la pizarra a través de la suerte porque un despeje del colombiano Álvaro Angulo terminó impactando en el español Rubén Duarte para cometer autogol y tener todo 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

PARADELA 🥺



El futbolista de Cruz Azul salió sumamente adolorido tras un choque con Adalberto Carrasquilla en media cancha.



La Máquina perdió a un jugador importantísimo desde el primer tiempo de la final ❌ pic.twitter.com/Qy0JYw83ey — SoyReferee (@SoyReferee) May 25, 2026

¡MUY TRISTE! 😣



Después de este golpe de Carrasquilla, Paradela no pudo más y tuvo que salir de cambio en la final.



¿Podrá empatar la máquina? pic.twitter.com/pTVOU5UdpL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026

Al mismo tiempo, la gran final del semestre ha dejado cuatro lesionados, dos por cada bando, tratándose de algunos referentes con un papel protagónico en el esquema de su club. El primero que cayó fue el argentino José Paradela, lo cual sucedió en el primer tiempo, luego de resentirse en la espalda baja tras un golpe temerario por parte del panameño Adalberto Carrasquilla. Tras ello, el ex del Necaxa hizo señas al banquillo para darles a entender que no podía continuar, abandonando su puesto entre lágrimas al minuto 36 para darle acceso al uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández.

¡DURO GOLPE PARA PUMAS! 💥



Adalberto Carrasquilla salió del partido por un fuerte golpe de Amaury García 🚑 pic.twitter.com/xzxgsqPuyi — Futbol Picante (@futpicante) May 25, 2026

Parecía que los fantasmas comenzaban a acechar a La Máquina, pues el arquero tico Keylor Navas rechazó algunas acciones, pero finalmente, en el 54’, vino el desafortunado autogol de los auriazules. Por si eso no fuera suficiente para los locales, El Coco Carrasquilla también dijo adiós tras una entrada donde perdió el balón y el árbitro decidió no detener nada por catalogarlo como limpio. El seleccionado de Panamá ya se había quitado a dos rivales hasta que vino una fuerte barrida de Amaury García, quedándose un rato tirado sobre el césped hasta que el árbitro Daniel Quintero detuvo las acciones para que lo atendieran. Tal como sucedió con Paradela, el canalero se marchó llorando del terreno de juego para que Santiago Trigos lo relevara.

¡NO PUEDE SER!



Rubén Duarte tuvo que salir de cambio y en su lugar entró Bennevendo. pic.twitter.com/ZUt2cUAq5t — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026

Amaury García marcando a Jordan Carrillo | Agustin Cuevas/GettyImages

Finalmente, Universidad Nacional sufrió su otra baja, justamente el hombre que hizo el autogol en contra de su voluntad. Duarte tuvo que ser sacado del campo al 71’, con Pablo Bennevendo ingresando en su lugar; finamente, al 79', García fue el último en unirse al hospital de la final para ser sustituido por Jorge Rodarte.