Pumas vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Pumas y Cruz Azul se verán las caras este fin de semana para definir al campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido de ida terminó empatado a cero goles, a pesar del dominio de la Máquina Celeste. El duelo en Ciudad Universitaria será un capítulo nuevo en esta serie y las cosas podrían cambiar radicalmente con respecto al partido de mitad de semana.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este encuentro: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

Pronóstico SI Fútbol

El equipo dirigido por Joel Huiqui generó varias ocasiones de gol claras en la ida, pero Keylor Navas estuvo en gran nivel y mantuvo su puerta imbatida. En C.U., frente a sus aficionados, se espera que Pumas sea más intenso y combativo. La Máquina deberá mejorar en la definición si quiere ganar su décimo título de liga, pero la presión podría jugarles en contra. ¿Aparecerán de nuevo los fantasmas que acechan al Cruz Azul en las finales?

Cruz Azul 2 - 1 Pumas

¿A qué hora se juega el Pumas vs Cruz Azul?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Estadio Olímpico Universitario

: Estadio Olímpico Universitario Fecha : Domingo 24 de mayo

: Domingo 24 de mayo Hora: 21:00 horas (EEUU/Este), 19:00 horas (México)

Últimos 10 enfrentamientos directos entre Pumas y Cruz Azul

Pumas: 2

Empate: 3

Cruz Azul: 5

Últimos 5 partidos

Pumas Cruz Azul Cruz Azul 0-0 Pumas UNAM 21/05/26 Cruz Azul 0-0 Pumas UNAM 21/05/26 Pumas UNAM 1-0 C.F. Pachuca 17/05/26 Guadalajara 1-2 Cruz Azul 16/05/26 Pachuca 1-0 Pumas UNAM 14/05/26 Cruz Azul 2-2 Guadalajara 13/05/26 Pumas UNAM 3-3 Club América 10/05/26 Cruz Azul 1-0 Atlas F.C. 09/05/26 Club América 3-3 Pumas UNAM 03/05/26 Atlas F.C. 2-3 Cruz Azul 02/05/26

¿Cómo ver el Pumas vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming Online Estados Unidos TUDN, Vix Premium, CBSSN, Fubo Sports, Univision México TUDN, Vix Premium, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes Network, TV Azteca.com

Últimas noticias de Pumas

Efraín Juárez encendió los ánimos en la conferencia de prensa posterior al partido de ida de la gran final del Clausura 2026. El polémico entrenador mexicano criticó al arbitraje e incluso señaló que sus rivales han sido beneficiados a lo largo de toda la liguilla.

Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul trate de sacar ventaja de circunstancias cuando, en esta liguilla, ellos han sido los más beneficiados (...) Que todavía tengan la osadía de quejarse cuando están aquí por esas circunstancias, porque si no, probablemente Chivas estaría peleando otra cosa Efraín Juárez

Estas declaraciones se dieron después de que la directiva de Cruz Azul protestara, de acuerdo con numerosos reportes periodísticos, a principios de semana, la designación del árbitro Daniel Quintero como el encargado de pitar la final de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. La Comisión de Arbitraje se negó a dicha petición.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tras sus declaraciones, la directiva de Cruz Azul interpuso una queja ante la Comisión Disciplinaria. En caso de que esta denuncia proceda, Juárez podría hacerse acreedro a una multa cercana al medio millón de pesos.

Joel Huiqui, técnico de la Máquina, señaló que el estratega de Pumas tendría que ser sancionado por sus dichos y pidió "no ensuciar la final".

¿Eso dijo? Tendrían que multarlo, ¿no? No puedes hablar del arbitraje. No hay que ensuciar la final. Es una final maravillosa. Me parece que los dos equipos están en la final porque se lo merecen Joel Huiqui

Probable alineación de Pumas contra Cruz Azul (4-2-3-1): Keylor Navas; Uriel Antuna, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo; Robert Morales, Juninho.

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina Celeste dominó en el partido de ida, pero no pudo sacar ventaja de cara a su visita al Estadio Olímpico Universitario. Una estadística juega en contra de los cementeros: han perdido el título todas las veces que han empatado una final de ida.

Esto le ha ocurrido a los cementeros en las finales de los torneos Invierno 1992, Apertura 2018 y Apertura 2024.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Después del duelo de ida, Joel Huiqui compartió en conferencia de prensa cuáles eran sus expectativas para la vuelta en Ciudad Universitaria. El técnico mexicano adelantó que su equipo mantendrá su postura agresiva tratando de obligar a Pumas a ir por el resultado, y aprovechar los espacios que dejen.

Seguramente el equipo intentará proponer de nuevo en la cancha de CU, y que se abra el equipo para que podamos conseguir un gol rápido y poder manejar el partido Joel Huiqui

Probable alineación del Cruz Azul contra Pumas (5-4-1): Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández.