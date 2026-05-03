Qadisiya vs Al-Nassr: previa, predicciones y alineaciones

Al-Nassr se prepara para uno de los duelos más exigentes que deberá afrontar en el tramo final de la pelea por el título de la Liga Saudí. Este domingo visita al Qadisiya de Brendan Rodgers, en un duelo que podrá ser determinante para las aspiraciones de Cristiano y compañía.

Tras vencer por 2 a 0 al Al-Ahli el último miércoles, el líder de la competencia alcanzó la increíble cifra de 20 partidos ganados de forma consecutiva. No cae desde el 12 de enero en la derrota por 3-1 ante el Al-Hilal, el otro equipo en la discusión por el campeonato. Marcha 1° con 79 puntos, ocho más que el escolta, aunque con un partido más disputado.

El Qadisiya, por su parte, se ubica 4° con 65 unidades. Cuenta en el plantel con Julián Quiñones, máximo goleador del torneo con 28 tantos, uno más que CR7. Buscará cortar con la abrumadora racha del equipo sensación de Arabia, además de intentar meterse entre los tres primeros para acceder a una plaza clasificatoria a la próxima Champions asiática.

A continuación, toda la info para vivir y disfrutar de este gran encuentro.

TOPSHOT-FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLI | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Pronóstico SI Fútbol

Al-Nassr llega en un momento muy sólido, con una racha larga de victorias que explica su favoritismo. Pero frente al Qadisiya no la tendrá fácil. El dueño de casa tiene al goleador del torneo y a jugadores con experiencia en grandes ligas, además de ser uno de los equipos que mejor juega y compite. El trámite se vislumbra parejo, y el margen de victoria no deberá ser de más de un gol.

Pronóstico: Qadisiya 1 - 2 Al-Nassr

¿A qué hora se juega el Qadisiya vs Al-Nassr?

Ciudad : Dammam, Arabia Saudí

: Dammam, Arabia Saudí Estadio : Prince Mohamed bin Fahd Stadium

: Prince Mohamed bin Fahd Stadium Fecha : domingo 3 de mayo

: domingo 3 de mayo Hora: 14:00 (Estados Unidos), 12:00 (México), 20:00 (España)

Historial de enfrentamientos directos entre el Qadisiya vs Al-Nassr (últimos 5 enfrentamientos)

Qadisiya : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Al-Nassr: 1

Último partido entre ambos: 8/1/26 - Al-Nassr 1-2 Qadisiya - Liga Saudí, Fecha 14

FBL-KSA-NASSR-QADSIAH | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Últimos cinco partidos

Qadisiya Al-Nassr Al Riyadh 0-4 Qadisiya 29/04/26 Al-Nassr 2-0 Al-Ahli 29/04/26 Qadisiya 2-2 Al Shabab 14/04/26 Al-Nassr 5-1 Al-Ahli Doha 22/04/26 Damac 1-1 Qadisiya 09/04/26 Al-Wasl 0-4 Al-Nassr 19/04/26 Al Ettifaq 3-2 Qadisiya 05/04/26 Al-Nassr 1-0 Al Ettifaq 15/04/26 Qadisiya 3-2 Al-Ahli 13/03/26 Al-Ahdoud 0-2 Al-Nassr 11/04/26

¿Cómo ver el Qadisiya vs Al-Nassr por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX One México - España -

Últimas noticias del Qadisiya

A excepción del italiano Mateo Retegui, descartado para lo que resta de la temporada, el Qadisiya llega a este partido sin problemas físicos, lo que le permite a Brendan Rodgers repetir una base que viene dando resultados. En defensa, la zaga central debería estar compuesta por Jehad Thakri y Nacho, con Koen Casteels firme bajo palos.

En la mitad de la cancha, Musab Fahd Aljuwayr, Otavio y Nahitan Nández apuntan a ser los encargados de sostener el equilibrio, mientras que arriba hay continuidad para Julián Quiñones y Al-Salem. Ambos vienen de un partido muy efectivo, con dos goles cada uno en la goleada sobre

Al Riyadh.

Sevilla FC v Al Quadisiya - Pre Season Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Qadisiya (3-4-1-2): Casteels; Thakri, Nacho, Álvarez; Abu Al Shamat, Nández, Otavio, Baah; Al Juwayr; Quiñonez, Al Salem.

Últimas noticias del Al-Nassr

Al-Nassr tiene algunas bajas que obligan a ajustar piezas, especialmente en el arco, donde Mubarak Al Buainain sigue fuera por una lesión de ligamentos. A eso se suma la ausencia de Raghed Najjar por el mismo motivo, mientras que Sami Al-Najei es duda y será evaluado a último momento para ver si puede estar disponible.

Más allá de eso, la estructura principal no cambiaría demasiado. Cristiano Ronaldo y Joao Félix volverían a liderar el ataque, acompañados por Kingsley Coman y Sadio Mané en los costados. En el medio, Marcelo Brozovic y Abdullah Al-Khaibari serían los encargados de darle equilibrio a un equipo que sigue enfocado en sostener su ritmo en la pelea por el título.

Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Al-Nassr (4-4-2): Bento; Martinez, Alamri, Simakan, Boushal; Mane, Brozovic, Al-Khaibari, Coman; Ronaldo, Felix