Qarabag vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Se viene un duelo por demás interesante en esta Jornada 4 de la UEFA Champions League y es que el Qarabag recibe al Chelsea en el Tofiq Ismayilov en búsqueda de sacarle puntos y seguir escalando posiciones, mismas que lo tienen hoy como el Caballo Negro de la competición.
Los Blues vienen con buen paso en esta fase de liga y en su anterior partido, en el cual se vieron las caras frente al Ajax, los derrotaron cinco tantos por uno, situación que los dejó en la décima primera plaza con seis unidades conseguidas hasta el momento.
Por su parte los Jinetes vienen en plan grande y aunque cayeron frente al Sevilla tres goles por uno, siguen con seis unidades con el mismo historial que los ingleses, lo único que los separa hasta el momento es la diferencia de goles, la cual para ellos es de +1 y para el Chelsea de +3.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Qarabag vs Chelsea?
Ciudad: Baku, Azerbaiyán
Fecha: miércoles 5 de noviembre
Horario: 13:45 (hora de EE.UU.), 11:45 horas (México), 18:45 horas (España)
Estadio: Tofiq Ismayilov
¿Cómo se podrá ver el Qarabag vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
TUDN USA y Univision
Paramount+, Vix, TUDN app y UnivisionNOW
México
Sin transmisión por TV
Caliente TV
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos del Qarabag
Rival
Resultado
Competición
Amisli FK
2-0 V
Premier League Azerbaiyán
Shamakhi FK
0-0 E
Premier League Azerbaiyán
Athletic Club
3-1 D
Champions League
Turán Tovuz
1-2 V
Premier League Azerbaiyán
FC Kapaz
1-0 V
Premier League Azerbaiyán
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Tottenham
0-1 V
Premier League
Wolverhampton
3-4 V
EFL Cup
Sunderland
1-2 D
Premier League
Ajax
5-1 V
Champions League
Nottingham Forest
0-3 V
Premier League
Últimas noticias del Qarabag
Los azeríes marchan como el Caballo Negro de la Champions League, ya que hasta hace apenas una jornada, no habían conocido la derrota y esta se las propinó el Athletic Club, quienes no habían podido ganar. El Qarabag hoy es décimo tercero de la clasificación con dos triunfos y un descalabro.
Últimas noticias del Chelsea
El joven mediocampista de Boca Juniors, Milton Delgado, se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20 y es así que el Chelsea ha puesto ojo sobre el Botín de Bronce, a quien su actual club lo ha tasado en 20 milones de dólares, de acuerdo a información de One Football.
Posibles alineaciones
Qarabag
Portero: Mateusz Kochalski
Defensas: Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarquliyev
Centrocampistas: Camilo Durán, Pedro Bicalho, Kady Malinowski, Abdellah Zoubir
Delanteros: Leandro Andrade, Nariman Akhundzade
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
Centrocampistas: Pedro Neto, Reece James, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho
Delanteros: Enzo Fernández, Joao Pedro
Pronóstico SI
Si bien están separados solo por diferencia de goles en la tabla general de la clasificación, el enfrentamientos directos los Blues han llevado mano, a tal grado de tener dos triunfos y una cosecha de 10 goles, estos sin recibir uno solo en contra.
Qarabag 0-2 Chelsea
