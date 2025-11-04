Qarabag vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Se viene un duelo por demás interesante en esta Jornada 4 de la UEFA Champions League y es que el Qarabag recibe al Chelsea en el Tofiq Ismayilov en búsqueda de sacarle puntos y seguir escalando posiciones, mismas que lo tienen hoy como el Caballo Negro de la competición.

Los Blues vienen con buen paso en esta fase de liga y en su anterior partido, en el cual se vieron las caras frente al Ajax, los derrotaron cinco tantos por uno, situación que los dejó en la décima primera plaza con seis unidades conseguidas hasta el momento.

Por su parte los Jinetes vienen en plan grande y aunque cayeron frente al Sevilla tres goles por uno, siguen con seis unidades con el mismo historial que los ingleses, lo único que los separa hasta el momento es la diferencia de goles, la cual para ellos es de +1 y para el Chelsea de +3.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Qarabag vs Chelsea?

Ciudad: Baku, Azerbaiyán

Fecha: miércoles 5 de noviembre

Horario: 13:45 (hora de EE.UU.), 11:45 horas (México), 18:45 horas (España)

Estadio: Tofiq Ismayilov

¿Cómo se podrá ver el Qarabag vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos TUDN USA y Univision Paramount+, Vix, TUDN app y UnivisionNOW México Sin transmisión por TV Caliente TV España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos del Qarabag

Rival Resultado Competición Amisli FK 2-0 V Premier League Azerbaiyán Shamakhi FK 0-0 E Premier League Azerbaiyán Athletic Club 3-1 D Champions League Turán Tovuz 1-2 V Premier League Azerbaiyán FC Kapaz 1-0 V Premier League Azerbaiyán

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Tottenham 0-1 V Premier League Wolverhampton 3-4 V EFL Cup Sunderland 1-2 D Premier League Ajax 5-1 V Champions League Nottingham Forest 0-3 V Premier League

Últimas noticias del Qarabag

Los azeríes marchan como el Caballo Negro de la Champions League, ya que hasta hace apenas una jornada, no habían conocido la derrota y esta se las propinó el Athletic Club, quienes no habían podido ganar. El Qarabag hoy es décimo tercero de la clasificación con dos triunfos y un descalabro.

Últimas noticias del Chelsea

El joven mediocampista de Boca Juniors, Milton Delgado, se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado tras su destacada actuación en el Mundial Sub-20 y es así que el Chelsea ha puesto ojo sobre el Botín de Bronce, a quien su actual club lo ha tasado en 20 milones de dólares, de acuerdo a información de One Football.

Posibles alineaciones

Qarabag

Portero: Mateusz Kochalski

Defensas: Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarquliyev

Centrocampistas: Camilo Durán, Pedro Bicalho, Kady Malinowski, Abdellah Zoubir

Delanteros: Leandro Andrade, Nariman Akhundzade

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

Centrocampistas: Pedro Neto, Reece James, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho

Delanteros: Enzo Fernández, Joao Pedro

Pronóstico SI

Si bien están separados solo por diferencia de goles en la tabla general de la clasificación, el enfrentamientos directos los Blues han llevado mano, a tal grado de tener dos triunfos y una cosecha de 10 goles, estos sin recibir uno solo en contra.

Qarabag 0-2 Chelsea

