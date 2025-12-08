¿Qué diferencia hay entre la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes?

A lo largo de la historia, el fútbol y sus competencias fueron sufriendo modificaciones importantes para hacerlo más atractivo, competitivo e inclusivo, con el crecimiento del deporte en todos los rincones del planeta.

Anteriormente, se disputaba una Copa Intercontinental entre el campeón de la Copa Libertadores de América y la UEFA Champions League para definir al rey del mundo, formato que repartió casi equitativamente los títulos entre Sudamérica y Europa.

En 2005 nació el Mundial de Clubes, incluyendo a los campeones de todas las competencias continentales y sumando a un equipo del país anfitrión. Japón, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos han recibido esta competencia, mayoritariamente dominada por los europeos salvo alguna que otra sorpresa.

Corinthians, en 2012, el último en sorprender | TOSHIFUMI KITAMURA/GettyImages

Este formato se jugó por última vez en 2023 como tal, ya que, con el nacimiento del Mundial de Clubes como competencia ampliada a 32 equipos y realización cada cuatro años, mutó nuevamente al nombre de Copa Intercontinental, aunque ahora con pasos extra.

Si bien carecen de prestigio, la FIFA entrega un trofeo al ganador de cada instancia previa a la final, denominados Copa África-Asia-Pacífico, Derbi de las Américas y Copa Challenger. El campeón de la UCL ya no juega semifinal y espera directamente en la gran definición.

Por su parte, el nuevo Mundial de Clubes reunió este año a los 32 principales clubes del planeta y los repartió en un formato similar a las Copas del Mundo de selecciones, con un mes de duración y grandes partidos que hicieron vibrar a los fans. En esta oportunidad, no solo los campeones continentales dijeron presente sino que también clasificaron equipos por sus respectivas posiciones en los rankings de cada federación continental.

Chelsea FC v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Con su gran cantidad de equipos, logística y repercusión, el Mundial de Clubes que se disputará cada cuatro años aparece como el trofeo más prestigioso a nivel instituciones en el planeta y la Copa Intercontinental consagrará al campeón del mundo de cada año, con el formato que nos tenía acostumbrados hasta la actualidad.