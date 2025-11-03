¿Qué equipos pelearán por el Play-In en la última jornada del Apertura 2025?
La fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, está por concluir, pues sólo queda una jornada por disputarse y ya tenemos a los seis equipos que clasificaron de forma directa a la Liguilla por el título: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres, Rayados y Chivas.
Mientras esos seis clubes ya tienen su boleto en mano para la Fiesta Grande, hay otros que también amarraron su oportunidad de meterse a los cuartos de final a través del Play-In. Pase lo que pase en la última fecha, Juárez, séptimo lugar con 23 puntos, Pachuca (22) y Xolos (21) ya están dentro del repechaje, quedando únicamente un sitio, el cual definirán entre seis clubes.
Quitando a los eliminados Puebla, León y Mazatlán, gracias a las facilidades que brinda el formato de competencia todavía se mantienen con posibilidades matemáticas la gran parte de los equipos. Si la fase regular hubiera concluido este fin de semana, Pumas hubiera ganado su derecho a jugar el Play-In por ser décimo de la tabla general con 18 unidades, pero para su mala suerte, todavía falta una fecha más para repartir puntos. Gracias a esto, los que le siguen en la clasificación se aferran a sus esperanzas de no quedar fuera la próxima semana.
Con 17 puntos están Santos Laguna, Atlas y Querétaro, luego con 16 aparecen San Luis y Necaxa, todos ellos rezarán para que la UNAM no derrote a Cruz Azul, pues con una simple victoria, ya habrá eliminado al resto de los aspirantes al Play-In.
La tarea es complicada para la mayoría de los sobrevivientes porque se enfrentarán de visita a rivales de jerarquía. Los primeros en decidir su destino jugarán el viernes 7 de noviembre y se trata de Gallos Blancos, que visita a los Bravos de Juárez, después, los Rojinegros también tratarán de sorprender a Tijuana en el Mictlán, ya por último, los Rayos intentarán llevarse los tres puntos de la casa de los Cañoneros. Los que ganen, se mantendrán en espera de lo que ocurra en los últimos encuentros.
Para el sábado 8 de noviembre, San Luis tiene una difícil misión, ya que se mete al Volcán para enfrentarse a los Tigres, que quieren el liderato general. Ya por la noche, todos estarán pendientes de qué pasará entre La Máquina y Universidad Nacional, para saber si aún hay posibilidades de Play-In para el resto. Dependiendo de eso, los Guerreros de la Comarca ya conocerán si con una victoria sobre Pachuca el domingo 9 de noviembre pueden convertirse en el último invitado al Play-In o si simplemente será un partido de trámite.
