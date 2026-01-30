¿Qué equipos se clasificarán a octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 según la IA?

Los cruces del playoff de la UEFA Champions League ya están sorteados y el azar ha arrojado grandes partidos para que los fanáticos disfruten de cuatro noches inolvidables de competencia europea.

Antes de que arranquen las eliminatorias, veamos qué equipos pasarían a la ronda de octavos de final según el pronóstico de la Inteligencia Artificial.

1. PSG vs. AS Mónaco

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLE | ALAIN JOCARD/GettyImages

El vigente campeón europeo tendrá una difícil parada frente al Mónaco, aunque podrán superar sin mayores problemas la eliminatoria para pasar de ronda rumbo al bicampeonato continental.



Ganador según la IA: PSG

2. Inter de Milán vs Bodø/Glimt

Borussia Dortmund v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | BSR Agency/GettyImages

Sin dudas será una serie apasionante por los últimos resultados del Bodo/Glimt, aunque la IA anticipa que el ganador será el Inter de Milán, subcampeón de la última UCL.



Ganador según la IA: Inter de Milán

3. Juventus vs Galatasaray

AS Monaco v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Valerio Pennicino - UEFA/GettyImages

La Vecchia Signora tiene cierta ventaja sobre un Galatasaray que puede sorprender en esta instancia de playoff.



Ganador según la IA: Juventus

4. Atalanta vs Borussia Dortmund

FBL-EUR-C1-UNION SG-ATALANTA | SIMON WOHLFAHRT/GettyImages

Será la serie más pareja y seguramente una de las más cerradas, con el Atalanta como ganador según el pálpito del Chat GPT.



Ganador según la IA: Atalanta

5. Real Madrid vs Benfica

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Antonio Villalba/GettyImages

En un encuentro con una gran historia reciente por la última jornada de la etapa de liguilla, el Merengue tiene todos los números para pasar de ronda, aunque ya todos vimos que las Águilas tienen con qué superar a los de Arbeloa.



Ganador según la IA: Real Madrid

6. Newcastle vs Qarabag

Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Sports Press Photo/GettyImages

A pesar de que los azeríes fueron una de las grandes sorpresas de la etapa de liguilla, se espera que las Urracas se clasifiquen a los octavos de final en esta eliminatoria.



Ganador según la IA: Newcastle

7. Atlético de Madrid vs Brugge

Atletico Madrid v Bodo Glimt - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

A pesar de que sufrieron varios resultados adversos, el Aleti es el máximo candidato a pasar en esta llave.



Ganador según la IA: Atlético de Madrid

8. Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Bayer 04 Leverkusen v Villarreal CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Jörg Schüler/GettyImages

Otra serie pareja, aunque con un candidato ya elegido: el equipo alemán sería el que clasifique a los octavos de final según el análisis de la inteligencia artificial.



Ganador según la IA: Bayer Leverkusen

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE