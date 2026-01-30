¿Qué equipos se clasificarán a octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 según la IA?
Los cruces del playoff de la UEFA Champions League ya están sorteados y el azar ha arrojado grandes partidos para que los fanáticos disfruten de cuatro noches inolvidables de competencia europea.
Antes de que arranquen las eliminatorias, veamos qué equipos pasarían a la ronda de octavos de final según el pronóstico de la Inteligencia Artificial.
1. PSG vs. AS Mónaco
El vigente campeón europeo tendrá una difícil parada frente al Mónaco, aunque podrán superar sin mayores problemas la eliminatoria para pasar de ronda rumbo al bicampeonato continental.
Ganador según la IA: PSG
2. Inter de Milán vs Bodø/Glimt
Sin dudas será una serie apasionante por los últimos resultados del Bodo/Glimt, aunque la IA anticipa que el ganador será el Inter de Milán, subcampeón de la última UCL.
Ganador según la IA: Inter de Milán
3. Juventus vs Galatasaray
La Vecchia Signora tiene cierta ventaja sobre un Galatasaray que puede sorprender en esta instancia de playoff.
Ganador según la IA: Juventus
4. Atalanta vs Borussia Dortmund
Será la serie más pareja y seguramente una de las más cerradas, con el Atalanta como ganador según el pálpito del Chat GPT.
Ganador según la IA: Atalanta
5. Real Madrid vs Benfica
En un encuentro con una gran historia reciente por la última jornada de la etapa de liguilla, el Merengue tiene todos los números para pasar de ronda, aunque ya todos vimos que las Águilas tienen con qué superar a los de Arbeloa.
Ganador según la IA: Real Madrid
6. Newcastle vs Qarabag
A pesar de que los azeríes fueron una de las grandes sorpresas de la etapa de liguilla, se espera que las Urracas se clasifiquen a los octavos de final en esta eliminatoria.
Ganador según la IA: Newcastle
7. Atlético de Madrid vs Brugge
A pesar de que sufrieron varios resultados adversos, el Aleti es el máximo candidato a pasar en esta llave.
Ganador según la IA: Atlético de Madrid
8. Bayer Leverkusen vs Olympiacos
Otra serie pareja, aunque con un candidato ya elegido: el equipo alemán sería el que clasifique a los octavos de final según el análisis de la inteligencia artificial.
Ganador según la IA: Bayer Leverkusen
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo