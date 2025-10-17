¿Qué es el Decision Day en la MLS?

Tal como ocurría hace más de diez años en competencias como la Liga MX, por ejemplo, los partidos de la última fecha de la MLS se llevarán a cabo el mismo día, siendo esta una de las jornadas más atractivas y esperadas por parte de los aficionados. A este peculiar evento, se le conoce como el Decision Day.

Here’s EVERYTHING you need to know ahead of Decision Day. 👀 pic.twitter.com/dRXULpjaQI — Major League Soccer (@MLS) October 17, 2025

El Decision Day de la MLS 2025 promete una jornada electrizante. Goles, récords y boletos a playoffs se decidirán en apenas noventa minutos.

Lionel Messi llega como el líder en solitario de la Bota de Oro con 26 goles. Lo sigue Denis Bouanga con 24 y Sam Surridge con 23. El argentino cerrará la temporada frente al Nashville SC, en el estadio donde levantó su primer título con el Inter Miami. Bouanga buscará alcanzarlo ante el Colorado Rapids, mientras Surridge necesitará una hazaña para superar al rosarino. La pelea por ser el máximo goleador será punto a punto.

Inter Miami CF v Atlanta United | Leonardo Fernandez/GettyImages

En Nueva York, el costarricense Alonso Martínez tiene una cita con la historia. Con 17 goles y dos asistencias, ya igualó el récord de su compatriota Álvaro Saborío. Si anota uno más frente al Seattle Sounders, será el tico con más goles en una sola temporada de MLS.

En la cima del Oeste, el Vancouver Whitecaps (63 puntos) defiende su liderato ante el acecho del San Diego FC (60), el LAFC (59) y el Minnesota United (58). El liderazgo canadiense se sostiene con el empuje de Thomas Müller, mientras que el “Chucky” Lozano intenta cerrar un debut de ensueño con el San Diego. Bouanga y Son Heung-Min continúan siendo la dupla más peligrosa del Oeste, listos para romper cualquier pronóstico.

Houston Dynamo FC v San Diego FC | Alex Slitz/GettyImages

En el Este, el Chicago Fire (52), el Columbus Crew (51) y el Orlando City (53) viven un cierre sumamente apretado por los últimos boletos a los playoffs. Y en el fondo del Oeste, el Real Salt Lake, el San José, el Dallas y el Colorado luchan por no quedarse fuera.

Todo se decidirá en simultáneo. El Botín de Oro, los récords y las clasificaciones están en el aire. Solo noventa minutos separan a los héroes de los olvidados en el cierre de la temporada regular de la MLS 2025.