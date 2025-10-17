¿Qué es la "Cláusula Beckham"?

La "Cláusula Beckham" comprende el calendario de la Major League Soccer y sus dificultades, ya que está a contramano de las principales ligas del mundo y eso genera inconvenientes en los principales futbolistas de la liga.

Durante el receso entre temporadas, los futbolistas de la MLS pueden irse cedidos temporalmente a otros clubes, generalmente de ligas que están en curso como las de Europa, Sudamérica o Asia, sin romper su contrato con la liga del país norteamericano.

Como condiciones generales, esta regla incluye que la cesión debe finalizar antes del inicio de la siguiente campaña de la MLS. Además, el club estadounidense debe aprobar la cesión, ya que los contratos pertenecen a la liga, no al club de forma individual.

Thierry Henry, uno de los beneficiados por esta cláusula | Clive Mason/GettyImages

La MLS 2026 arrancará a fines de febrero, por lo que los clubes que cedan jugadores en esta ventana se asegurarán que estarán apenas tres meses en la otra institución, que los ayudará a seguir vigentes de cara a la Copa del Mundo del próximo año.

Landon Donovan, figura del fútbol estadounidense, fue cedido al Everton en dos ocasiones durante el parate invernal de la MLS, mientras que Thierry Henry, Robbie Keane, David Beckham, Omar González, Kei Kamara y más.

Heung Min Son, el próximo beneficiado

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | Carl Recine/GettyImages

Según The Sun, el coreano buscaría aprovechar esta cláusula para volver a Europa y llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo 2026, a la que ya clasificó con Corea del Sur y buscará hacer historia con una camada de buenos futbolistas.

Si bien se desconocen los posibles destinos, la principal especulación señala al Tottenham, donde es uno de los ídolos más recientes, como objetivo principal del surcoreano, ya que su prioridad sería jugar en la Premier League y resultaría raro verlo vestir una camiseta que no sea la de los Spurs, club donde estuvo hasta mitad de año.