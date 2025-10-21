¿Qué es la Ley Wenger en el fútbol?

Gracias a Arsène Wenger, la FIFA está evaluando una modificación histórica en la regla del fuera de juego que podría transformar la manera de atacar y defender en el fútbol moderno.

En efecto y a diferencia del sistema actual, bien sea mediante el VAR o la tecnología semiautomático, esta nueva interpretación, conocida como la Ley Wenger, cambiaría completamente el criterio para señalar la infracción.

Según la propuesta impulsada por el francés, actual director de desarrollo global del fútbol en la FIFA y legendario ex entrenador del Arsenal inglés, un jugador sólo estaría en posición adelantada si todo su cuerpo se encuentra por delante del último defensor. Es decir, si una parte del cuerpo con la que se puede marcar gol (como el pie, el hombro o la cabeza) se mantiene en línea con el zaguero, la acción no sería sancionada.

Semejante modificación pretende dar mayor margen al atacante, igual que fomentar el juego ofensivo y reducir las interrupciones por decisiones milimétricas que actualmente dependen de líneas virtuales y revisiones prolongadas del VAR.

🤓📚 Las reglas del fútbol podrían 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 antes del Mundial 2026. ¿El motivo? Se volvió a presentar la 'Ley Wenger' con mayor fuerza que nunca.



Arsène Wenger, Director de Desarrollo de la FIFA, aceleró con su idea para cambiar la ley del fuera de… pic.twitter.com/oBes6GjvTT — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 20, 2025

Las primeras pruebas de la Ley Wenger

La nueva interpretación de la posición adelantada se está probando en ligas juveniles de Suecia (Sub-21 masculina y Sub-19 femenina), además de competiciones menores en Italia y Países Bajos. Estos torneos han sido los primeros seleccionados por FIFA para experimentar con la Ley Wenger y analizar su impacto real en el ritmo y número de dianas por partido.

Por otro lado, la IFAB, organismo encargado de redactar las reglas del fútbol, confirmó que esta norma se encuentra en fase de estudio. De hecho, durante su reunión celebrada a inicios de marzo en Belfast, Irlanda de Norte, se debatió la posibilidad de extender las pruebas a otros torneos organizados en los venideros meses.

En su comunicado oficial, la IFAB explicó que el objetivo de estas pruebas es “fomentar un fútbol más ofensivo, aumentar las oportunidades de gol y mantener la emoción del juego”. No obstante, la institución en cuestión subrayó que la modificación todavía no está aprobada de forma definitiva y que seguirá en evaluación durante al menos otra temporada.

¿Cuál es el objetivo de la Ley Wenger?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó dicha propuesta públicamente, también en un comunicado; mismo en el que destacó su potencial para “hacer el fútbol mucho más atractivo y ofensivo”.

De igual modo, el mandamás del balompié recordó que en los 135 años de historia de este deporte, la regla del fuera de juego sólo ha cambiado en dos ocasiones, por lo que una nueva modificación sería un paso trascendental.

‼✋ ÚLTIMA HORA | INFORMA @itu_edu



➡ Irrumpe con fuerza la 'Ley Wenger' del fuera de juego que PUEDE CAMBIAR TODO EL MUNDO DEL FÚTBOL



🗣 "Se presenta la propuesta y tiene muchas opciones de aprobarse"



🗓 PODRÍA INSTAURARSE PARA EL MUNDIAL 2026



📽 AQUÍ lo explica ITURRALDE pic.twitter.com/BlMZ1JTMrW — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 18, 2025

"Arsène Wenger nos ha presentado una posibilidad y es que no exista fuera de juego si el delantero está adelantado, pero una parte del cuerpo con la que se puede marcar gol está en línea con el defensa", acotó Infantino.

¿Cuándo podría aprobarse la Ley Wenger?

Los analistas estiman que la Ley Wenger podría someterse a votación en la IFAB en 2026, así que de obtener luz verde, su implementación sería gradual, comenzando por competiciones menores antes de extenderse a todas las ligas profesionales.

Por el momento, el fútbol mundial observa con atención un experimento que podría marcar un antes y un después en la evolución táctica del deporte rey.

Más noticias sobre fútbol internacional