¿Qué futbolista cambió a última hora el Tottenham por el Arsenal?

Además de la rivalidad por el norte de Londres, Arsenal y Tottenham Hotspur suelen pelear por fichajes de peso, en especial en los últimos tiempos, donde ambas divisas han exhibido músculo financiero.

De hecho, los Gunners le "robaron" a un crack de la Premier League a los Spurs hace par de meses, al concretar la incorporación de Eberechi Eze, quien llegó al Emirates procedente del Crystal Palace a cambio de 69 millones de euros.

Pues el talentoso mediapunta inglés reconoció a The Athletic que su destino parecía ser el Tottenham hasta que apareció la propuesta del Arsenal, club donde dio sus primeros pasos como futbolista. “Estaba preparado para ir al Tottenham, pero desde que llegó el Arsenal, siempre supe que iba a ser mi equipo”.

A sus 27 años, Eze era la figura indiscutible del Palace, donde se consolidó como uno de los jugadores más desequilibrantes de la Premier, aunado a exhibir talento, visión y capacidad para romper líneas y redes. Semejante fichaje resultó la guinda al pastel del proyecto que encabeza Mikel Arteta, quien tiene a sus cañoneros en el primer lugar tanto de la clasificación doméstica como de la fase de liga de la Champions League (empatados con otras cuatro escuadras).

El picante futbolista de la selección de los Three Lions dio sus primeros en este deporte, precisamente en el Arsenal, aunque se marchó a otro equipo londinense, el Fulham, en 2011 y con 13 años de edad. "Jugar en el Arsenal es más como un espectáculo o el teatro. Hay más presión; se juega por títulos, pero es algo con lo que he soñado", aseguró.

En definitiva, Arteta y los Gunners esperan que Eze aporte creatividad, gol y ese toque de magia que solía mostrar en un Crysta Palace al que lideró principalmente en las anteriores dos campañas.