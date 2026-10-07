¿Qué le depara el futuro a Lionel Messi tras su retirada de la selección argentina?

Eso es todo. Lionel Messi se despide tras 208 partidos. El jugador, de 39 años, puso punto y final a sus 21 años de carrera internacional con una victoria por 3-0 en un partido amistoso contra Benín el martes.

85.000 aficionados abarrotaron el Estadio Monumental de Buenos Aires para presenciar un momento histórico, en el que Messi marcó de penalti su gol número 126 con la selección argentina en su último partido. A decir verdad, el partido en sí no fue más que una excusa para homenajear y celebrar al capitán que se marcha.

“Hoy, probablemente, me enfrento al día más triste de mi carrera, porque es aquí donde me despido de la selección y de todos ustedes”, dijo Messi a la multitud en un emotivo discurso.

No quiero irme, no quiero salir del campo. Solo quiero decirles que los quiero, que los voy a echar de menos y que doy gracias a Dios por ser argentinos; estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mis sueños junto a todos ustedes. Muchísimas gracias; los quiero Lionel Messi.

Así pues, ahora que se acaba la etapa de uno de los mejores futbolistas internacionales de todos los tiempos... ¿qué va a pasar ahora?

¿Qué le depara el futuro a Messi?

Inter Miami

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta 2028 | Andy Lyons/GettyImages

Aunque se ha retirado del fútbol internacional con Argentina, Messi no ha dejado de jugar por completo y seguirá rindiendo a nivel de clubes con el Inter Miami, en la Major League Soccer durante un tiempo más.

El ocho veces ganador del Balón de Oro permanece bajo contrato hasta el final de la temporada 2028, momento en el que tendrá 41 años.

Sin embargo, su contrato se revisa anualmente y podría retirarse antes de tiempo, o incluso prolongar su estancia en la MLS si así lo deseara. Como parte de su contrato, Messi conservará acciones del club cuando finalmente se retire.

Actualmente, el Miami de Messi ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Conferencia Este y se encuentra en una posición sólida para clasificarse para los playoffs de esta temporada con el objetivo de revalidar la MLS Cup ganada en 2025.

Dueño de clubes

❤️💙💻 Lionel Messi, on his laptop to follow his new club CD Eldense against Real Oviedo.



Messi bought the club on Thursday owining 100% of the Segunda División side from Spain.



Eldense won 4-1 tonight. 🇪🇸 pic.twitter.com/qlPF4G3gZc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2026

Messi seguirá vinculado al fútbol incluso después de su retirada y ya es propietario de dos clubes de las divisiones inferiores españolas: UE Cornellà y CD Eldense.

El delantero adquirió este año una participación mayoritaria en ambos clubes y podría acabar con una red de equipos en todo el mundo.

Messi es conocido por seguir de cerca al Eldense, de Segunda División en línea, y se ha propuesto salvarlo del descenso esta temporada con el nombramiento de Javi Calleja, exentrenador del Villarreal. El objetivo a largo plazo es lograr el ascenso del equipo valenciano a LaLiga.

Mientras tanto, en Uruguay, Messi se unió al proyecto de su amigo y compañero Luis Suárez en 2025, convirtiéndose en copropietario del Deportivo LSM. El club logró el ascenso a la Tercera División del país en su primera temporada.

Futuro rol en Argentina

Messi no se ve a sí mismo como un entrenador | Marcos Brindicci/GettyImages

“No tengo planes de convertirme en entrenador cuando me retire. No es algo que esté considerando hacer”, dijo Messi en 2024.

Y, sin embargo, su nombre ya figura entre los favoritos para suceder a Lionel Scaloni como próximo seleccionador de Argentina y probablemente seguirá siéndolo por toda la eternidad.

Un destino similar corrió su compatriota y leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, quien finalmente llegó a ser seleccionador nacional entre 2008 y 2010.

La etapa de Maradona al frente de Argentina no fue particularmente exitosa y su contrato no fue renovado tras la derrota por 4-0 ante Alemania en los cuartos de final del Mundial de 2010.

Si bien no es imposible que Messi desempeñe algún tipo de papel en el fútbol argentino, por ahora ha prometido seguir siendo un hincha incondicional.

El martes, ante la multitud en el Monumental, dijo: "Extrañaré defender los colores de la selección nacional, pero ahora estaré del otro lado, justo ahí con todos ustedes, apoyando a estos muchachos y lo que venga después".