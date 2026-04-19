¿Qué le queda a Arsenal y Manchester City tras enfrentarse por la Premier League?

La Premier League está que arde, con un Arsenal semifinalista de la UEFA Champions League aunque con varias dudas en cuanto a su funcionamiento y con un Manchester City que sabe que, apretando en este momento, puede arrebatarle la gloria al equipo del norte de Londres.

Los Gunners no se consagran en la liga inglesa hace más de 20 años, mientras que los de Manchester intentarán dar el batacazo para sumar su décima primera corona de campeonato local.

¿Cómo está la clasificación?

El equipo de Mikel Arteta está primero por solamente tres puntos y con una diferencia de gol superior a la del equipo de Pep Guardiola por un gol. El detalle radica en la cantidad de partidos jugados, ya que ambos tuvieron que postergar el encuentro de la jornada 31 por la final de la EFL Cup que los enfrentó, aunque los londinenses ya jugaron dicho cotejo y los mancunianos todavía lo tienen pendiente.

Club Puntos Diferencia de gol 1. Arsenal 70 +37 2. Manchester City 67 +36

*El Manchester City tiene un partido menos

¿Qué le queda al Arsenal?

Arsenal v Bournemouth - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Los Gunners tienen la ventaja en la tabla de posiciones y cuentan con cinco partidos por delante, pero complicaron su camino al título tras caer ante el Manchester City. Además, enfrentarán al Atlético de Madrid del Cholo Simeone con la ilusión de meterse en la gran final de la UEFA Champions League.

Sobre esos cinco, tres serán en el Emirates y dos serán fuera de casa.

¿Qué le queda al Manchester City?

Chelsea v Manchester City - Premier League - Stamford Bridge | John Walton - PA Images/GettyImages

Los dirigidos por Pep Guardiola arrancaron la temporada de manera floja pero se fueron afianzando, aprovechando los momentos irregulares del Chelsea, el Liverpool y el Manchester United para crecer en la tabla de posiciones.

El partido frente al Arsenal fue una verdadera final y su triunfo los acerca al título de liga. El duelo con el Crystal Palace, programado en la antesala de la jornada final de la Premier, puede ser definitorio para saber si tendremos una definición de película o si conoceremos al campeón inglés algunas jornadas antes.

El calendario hasta el final de la Premier League

Arsenal Manchester City vs. Newcastle - local vs. Burnley - visita vs. Fulham - local vs. Everton - visita vs. West Ham - visita vs. Brentford - local vs. Burnley - local vs. Bournemouth - visita vs. Crystal Palace - visita vs. Aston Villa - local

*El Manchester City todavía debe el partido frente al Crystal Palace de la jornada 31