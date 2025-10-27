¿Qué lesión tiene Kevin De Bruyne y cuánto tiempo estará de baja con el Napoli?

El Napoli ha recibido un duro golpe en pleno primer tercio de temporada, dado que Kevin De Bruyne, una de sus principales figuras y gran fichaje veraniego, estará fuera por un buen tiempo.

La lesión del jerárquico volante belga se produjo en el minuto 33 del partido ante el Inter de Milán, justo después de que éste convirtiera un penalti. Tras celebrar el gol, el jugador llevó la mano a la parte posterior del muslo y tuvo que abandonar el césped del Diego Armando Maradona visiblemente adolorido y sin poder apoyar la pierna afectada.

Luego de sufrir la citada lesión en el muslo derecho durante el encuentro contra los nerazzurri, el cual finalizó con triunfo de 3-1 para el Napoli, el experimentado centrocampista presenta “una lesión de alto grado en el bíceps femoral derecho”, según el informe del propio conjunto partenopeo.

Asimismo, la entidad campeona de la Serie A indicó que KDB ya comenzó su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico en las instalaciones del equipo. Aunque el reporte oficial no precisa un tiempo estimado de baja, el diario Sport mencionó que este tipo de lesiones suelen requerir un período de recuperación de al menos tres meses, lo que deja fuera de toda posibilidad el regreso del ex referente del Manchester City, antes de comienzos del 2026.

De Bruyne llegó al Napoli procedente del mismo City, con quien conquistó 19 títulos, siendo titular y fundamental en la sala de máquinas, al tiempo de que se estaba consolidando rápidamente como pieza clave en el esquema de Antonio Conte en la oncena del sur de Italia. De hecho, había disputado 10 de los 11 partidos oficiales hasta el momento del percance físico, sumando cuatro goles y dos asistencias entre todas las competiciones.

La lesión del mejor asistidor de la Premier League en cuatro oportunidades supone un serio contratiempo para Conte, quien pronto afrontará la ausencia temporal de Zambo Anguissa por la Copa África, y ya lidia con la lesión de otro de sus mejores centrocampistas, Stanislav Lobotka.

Más noticias sobre fútbol de Europa