¿Qué lesión tiene Kevin Mier y por qué se perderá la liguilla del Apertura 2025 con Cruz Azul?

Cruz Azul tuvo un cierre desastroso en la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón cayó 2-3 ante Pumas y dejó escapar la oportunidad de terminar como líder general. Ahora deberá enfrentarse en cuartos de final a Chivas de Guadalajara, precisamente el conjunto que llegó con mejor cierre de campaña. Por si fuera poco, la Máquina afrontará la liguilla sin uno de sus hombres clave: Kevin Mier.



El portero colombiano Kevin Mier tuvo que abandonar el partido al cierre del primer tiempo ante Pumas, tras un fuerte choque con Adalberto Carrasquilla. El panameño disputó un balón aéreo con gran intensidad y terminó impactando a Mier mientras este despejaba de pies.

Para numerosos analistas, la entrada merecía tarjeta roja directa, pero el árbitro Fernando Hernández solo señaló falta sin sancionar al jugador de Pumas. Tras el violento contacto, Mier quedó tendido en el césped y salió del terreno de juego en camilla, visiblemente dolorido.



Un día después del enfrentamiento, se ha confirmado lo que tanto temían los seguidores de Cruz Azul después de ver esta jugada: su portero tiene una lesión grave.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo, reportero de la cadena TUDN, el arquero colombiano resultó con una fractura tras la entrada de Carrasquilla.

Según este mismo reporte, Mier se perdería la liguilla del torneo Apertura 2025 y también la Copa Intercontinental, la cual se disputará entre el 13 y 17 de diciembre.

Andrés Gudiño se perfila para tomar el lugar de Mier como titular bajo los tres palos del club cementero.

KEVIN MIER



Se confirma lo que mencionábamos ayer.



Fractura para el arquero colombiano. Pésimas noticias. pic.twitter.com/3Q9BrKma2L — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) November 9, 2025

Hasta el momento no se conoce con detalle cuánto tiempo tardará en recuperarse el futbolista cafetalero.

De acuerdo con numerosos reportes, Cruz Azul buscaría la inhabilitación del futbolista de Pumas con base en el reglamento de la Liga MX. ¿Procederá su queja?