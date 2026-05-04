¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a las semifinales del Clausura 2026?

Arrancó la 'Fiesta Grande' y nos ha dejado con enfrentamientos muy entretenidos y llenos de goles en los compromisos de ida.

El Club de Fútbol Cruz Azul salió airoso del Estadio Jalisco en la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de vencer al Atlas FC a domicilio por 2-3 por lo que llegarán con amplia ventaja al encuentro de vuelta en el Estadio Banorte el próximo sábado 5 de mayo a las 23:15 horas (Estados Unidos) y 21:15 horas (México).

El conjunto celeste necesita no perder por dos o más goles de diferencia en la vuelta contra los rojinegros para avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

Cabe recordar que, el cuadro cementero se clasificó como tercer lugar en la fase regular tras sumar 33 unidades, mientras que, el conjunto tapatío fue sexto sitio al registrar 26 puntos en 17 fechas.

De esa manera, el equipo de Joel Huiqui está en una posición muy favorable tras ganar la ida con goles de Carlos Rotondi y doblete de Christian Ebere (descuentos de Arturo González y Aldo Rocha). Por su parte, los dirigidos por Diego Cocca están obligados a ganar por dos goles o más para eliminarlos.

Los diferentes escenarios de clasificación a semifinales

Cualquier empate o derrota no mayor a uno gol le dará el pase a Cruz Azul | Simon Barber/GettyImages

Victoria o empate por cualquier marcador: Cruz Azul avanza directamente.

Derrota por exactamente un gol (ejemplo: 0-1, 1-2) (Empate global): Cruz Azul avanza por criterio de desempate del mejor ubicado en la clasificación de la tabla general. 3° vs 6°.

Derrota por dos o más goles (ejemplo 0-2, 1-3): Atlas avanza.

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