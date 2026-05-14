La noche del miércoles 13 de mayo del 2026, la cancha del estadio Azteca fue testigo de un encuentro sumamente entretenido. La Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, para el partido correspondiente a la ida por las semifinales del torneo de Clausura 2026.

Santiago Sandoval, que fue el gran héroe del Rebaño Sagrado en los cuartos de final de vuelta frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, marcó el 1-0 en favor de las Chivas Rayadas de Guadalajara, al minuto 29 de la primera mitad.

El Rebaño Sagrado halló motivación con este tanto y se lanzaron al frente en busca del segundo gol. Sin embargo, el Cruz Azul supo aguantar, y al minuto 37, Charly Rodríguez marcó un golazo que puso el marcador 1-1 y dio más argumentos para aquellos hinchas que no comprenden por qué Javier Aguirre decidió dejarlo fuera del Mundial 2026.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En el amanecer del segundo tiempo, Ángel Sepúlveda, quien vivió grandes momentos con los cementeros, al grado de ser apodado: el Ángel del gol, aprovechó de forma fenomenal un centro en el área y puso el 2-1 en favor de las Chivas.

En la jugada siguiente, el rojiblanco cometió un penal imprudente en las orillas del área. El silbante había marcado la falta afuera, pero luego de ser asesorado por el VAR, rectificó su decisión y marcó penal para el Cruz Azul. Desde los 11 pasos, Ebere puso el 2-2.

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a la final tras empatar 2-2 en la semifinal de ida contra Chivas?

Los cementeros llegarán al partido de vuelta en busca de un solo resultado para avanzar a la gran final por el campeonato mexicano: ganar. No importa si ganan por uno o si golean a las Chivas. En México, ya no existe más el gol de visitante como factor de desempate. Avanza quien gana la llave, y, en caso de empatar en el global, se le da el pase a quien mejor acabó posicionado en la tabla general.

Esta regla, en caso de que el empate se mantenga en la vuelta, le daría el boleto a las Chivas, que culminaron el semestre como segundos de la general, mientras que Cruz Azul acabó como tercero. Un verdadero reto para el técnico debutante Joel Huiqui, quien busca emular lo conseguido por Vicente Sánchez en la CONCACAF Champions CUP de la edición anterior: entregarle un trofeo a la Máquina Celeste antes de dejar el puesto.

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