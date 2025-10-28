¿Qué necesita Cruz Azul para quedar en primer lugar de la tabla en el Apertura 2025?

La temporada regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX está por concluir. Solo restan dos jornadas para definir qué equipos avanzarán directamente a la liguilla, cuáles disputarán su boleto en el play-in y cuáles quedarán eliminados de la fiesta grande del futbol mexicano. En este escenario, la lucha por el liderato se mantiene sumamente cerrada.







Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados de Monterrey disputan intensamente la primera posición en la tabla. Apenas tres puntos separan al líder del quinto lugar, lo que mantiene la competencia completamente abierta a falta de dos jornadas.







Cruz Azul ocupa actualmente la tercera posición en la tabla, empatado con América en 32 puntos, tan solo uno por debajo del líder Toluca. A continuación, detallamos las combinaciones necesarias para que la Máquina Celeste conquiste el liderato del Apertura 2025.







Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Lo que Cruz Azul necesita para quedarse con el ldierato de la Liga MX

Para que Cruz Azul conquiste el liderato del Apertura 2025, deben alinearse varios resultados. En primer lugar, la Máquina Celeste necesita ganar sus dos partidos restantes y así depender lo menos posible de los demás. En la jornada 16, visitará a Puebla; en la última fecha, se enfrentará a Pumas.







Sin embargo, incluso si el equipo de Nicolás Larcamón cierra invicto el torneo, no depende de sí mismo para alcanzar el superliderato. Aunque Cruz Azul sume los seis puntos en las últimas dos jornadas, su destino está atado a los resultados de Toluca y Tigres en el mismo periodo.







Si Tigres y Toluca logran dos victorias cada uno, ambos alcanzarían los 39 puntos, una marca inalcanzable para Cruz Azul. Los de la UANL enfrentarán el Clásico Regio ante Monterrey y a Atlético de San Luis, mientras que los Diablos Rojos se medirán con Atlas y América.







Si Cruz Azul deja escapar puntos en las últimas dos jornadas, sus chances de conquistar el liderato se reducirían drásticamente.





