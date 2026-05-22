La noche del jueves 21 de mayo del 2026, en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país, la Máquina Celeste de la Cruz Azul jugó como local ante los Pumas de la UNAM, para el partido correspondiente a la ida de la gran final por el torneo de Clausura 2026.

El primer tiempo fue todo de los cementeros. Generaron suficientes jugadas de peligro como para al menos ponerse al frente en el marcador por un gol, mas este no cayó y se fueron al descanso con un frío 0-0.

Los primeros 45 minutos se vieron marcados por una polémica jugada en la que bien pudo ser expulsado Rubén Duarte, de los Pumas de la UNAM, por conectar de forma violenta a Paradela cuando la pelota ya no estaba en juego, pero el silbante ni siquiera le sacó tarjeta amarilla.

Se salva de la roja Duarte de @PumasMX por esta patada sobre Paradela de @CruzAzul cuando el balón YA NO ESTABA EN JUEGO. pic.twitter.com/LtiKQ3VKvH — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 22, 2026

A diferencia de los Pumas de la UNAM, que han optado por parados tácticos defensivos en los duelos de ida, la Máquina Celeste de la Cruz Azul ha salido a ganar en cada partido de esta liguilla, y los primeros 90 minutos de la gran final no han sido la excepción.

Sin embargo, la falta de contundencia, sumada a la increíble actuación del histórico guardameta ex del Real Madrid, Keylor Navas, frustraron la victoria celeste en el partido de ida de la gran final por el torneo de Clausura 2026, que acabó con un frío empate a cero goles.

¿Qué necesita Cruz Azul para salir campeón tras empatar 0-0 en la final de ida contra Pumas UNAM?

Con este resultado, tanto Pumas UNAM como la Máquina Celeste de la Cruz Azul necesitan una sola cosa para salir campeón: ganar el partido de vuelta. No importa si ganan 1-0 o 5-4. En la gran final, ya no cuenta la posición en la tabla como factor de desempate, tampoco el gol de visitante. Para salir campeón, toca ganar en el marcador global o en tanda de penales. No hay más.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX