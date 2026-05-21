¿Qué necesita el Al Nassr de Cristiano Ronaldo para ser campeón de la liga saudí?

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo llega como líder a la última fecha de la Saudi Pro League, pero con apenas dos puntos de diferencia sobre el Al Hilal, su mayor perseguidor; después del empate reciente por 1-1 entre ambos, el campeonato quedó completamente abierto y el título se definirá este fin de semana.

El Al Nassr depende de sí mismo

𝐖𝐇𝐎 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐁𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍𝐄𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐒𝐀𝐔𝐃𝐈 𝐀𝐑𝐀𝐁𝐈𝐀? 🏆🇸🇦



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Here are the scenarios 👇



▪️ Al Nassr will be crowned champions with a win

▪️ If Al Nassr draw and Al Hilal win, Al Hilal will be champions… pic.twitter.com/GttLf0oLpe — 433 (@433) May 20, 2026

Para el conjunto del portugués, el panorama es claro: si hoy derrota al Damac FC como local, será campeón automáticamente. Con una victoria alcanzaría los 86 puntos en la tabla y se consagraría campeón sin importar el resultado del encuentro del Al Hilal frente al Al Fayha.

El Al Nassr sabe que dejó escapar una oportunidad importante tras el empate agónico ante el conjunto de Riad en la jornada pasada, un resultado que mantuvo con vida a su rival directo en la pelea por el estandarte.

El empate puede complicarlo todo

Aún así, los riesgos existen y, en caso de igualar ante el Damac, el Al Nassr quedaría pendiente a lo que suceda con el Al Hilal en su correspondiente partido. Si el escolta gana, ambos terminaría con 84 unidades y el título cambiaría de manos por el criterio de desempate de la liga.

En Arabia Saudita, el primer factor para definir posiciones no es la diferencia de gol, sino los enfrentamientos directos. En ese contexto, el equipo de Karim Benzema y compañía tiene ventaja luego de imponerse por 3-1 en uno de los clásicos e igualar 1-1 en el otro encuentro de la temporada.

¿Que pasa si el Al Nassr pierde?

TOPSHOT-FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINAL | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Si el Al Nassr es derrotado, solamente podrá ser campeón en caso de que el Al Hilal tampoco gane. Cualquier triunfo del equipo azul combinado con una derrota del líder terminará dando por campeón al conjunto de Riad por apenas un punto de diferencia.

Después de una temporada marcada por la enorme inversión del fútbol saudí y la llegada de figuras internacionales, el torneo tendrá un cierre dramático que puede significar el primer gran título local de Cristiano Ronaldo en Asia o marcar el cierre de una etapa deportiva para el portugués.

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