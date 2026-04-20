¿Qué necesita el Cruz Azul para acabar como líder del Clausura 2026?

La tarde del sábado 18 de abril del 2026, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de los Xolos de Tijuana, para el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026.

Con el deber de sumar de a tres unidades para así cortar con una racha negativa de cuatro partidos sin conocer de victoria en la Liga MX, los cementeros saltaron a la cancha sumamente motivados. Sin embargo, aunque se pusieron al frente en el marcador por conducto del 'Toro' Fernández, Tijuana lo empató minutos más tarde, alargando la racha a cinco duelos sin triunfos en el torneo local.

A pesar de ello, los cementeros, que no ganan en el Clausura desde la fecha número 10, son de los pocos equipos que aún pueden arrebatarle el liderato general a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sin embargo, para que esto suceda, el Cruz Azul deberá tener un cierre perfecto, ganando sus últimos dos compromisos, esperando que Pumas, Pachuca y el propio Guadalajara no sumen unidades.

El calendario con los próximos partidos de Cruz Azul

Querétaro vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 16

Mazatlan FC v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: Querétaro, Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

En la penúltima jornada de fase regular se medirán ante otro equipo fuera de zona de Liguilla, por lo que están obligados a sacar un buen resultado. Eso sí, hay que mencionar que los Gallos Blancos están teniendo un buen cierre comparado con su terrible inicio de torneo.

Cruz Azul vs Necaxa - Liga MX, Jornada 17

Necaxa v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de abril

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Para la última fecha se enfrentarán ante otro equipo que no ha sido de los mejores del certamen. Los Rayos, con pocas opciones de Liguilla, al menos buscan tener un cierre de certamen digno y darles una sorpresa a los celestes.