¿Qué necesita el Inter Miami para clasificar a la siguiente ronda después de vencer 3-1 al Nashville?

El viernes 24 de octubre del 2025, en el Chase Stadium de Florida, casa del Inter Miami, los dirigidos por Javier Mascherano vencieron con autoridad 3-1 al Nashville SC, en el duelo correspondiente a la primera ronda de los playoffs por la temporada 2025 de la MLS.

Lionel Messi fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete, mientras que Tadeo Allende completó la cuenta para sellar una noche redonda en la que el cuadro local se mostró muy superior de principio a fin. Los visitantes descontaron en la agonía del compromiso, por conducto de Hany Mukhtar.

Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup Playoffs | Carmen Mandato/GettyImages

El Inter Miami aprovechó su localía y el respaldo de su afición para comenzar la serie con el pie derecho. Desde el arranque, el equipo de Javier Mascherano impuso condiciones. Lionel Messi marcó el primero al minuto 19; Allende aumentó la ventaja en el marcador y al 96 el astro argentino concretó su doblete.

¿Qué necesita el Inter Miami para clasificar a la siguiente ronda después del partido de ida vs Nashville?

A diferencia de lo que ocurre normalmente en la mayoría de las ligas de fútbol del mundo, la MLS se rige de forma peculiar, especialmente en su fase de playoffs. El formato está diseñado para mantener la emoción hasta el final y dar oportunidad a ambos equipos de competir en igualdad de condiciones. El primer partido se juega en casa del club mejor clasificado y, si el duelo termina empatado, todo se define por tanda de penales, sin tiempos extras.

El segundo encuentro se disputa en la cancha del peor clasificado, y los goles marcados en el primer duelo son totalmente irrelevantes. Es decir, si hoy el Inter Miami ganó 3-1 y el segundo partido lo gana el Nashville SC por penales, automáticamente se tendría que jugar un tercer y definitivo compromiso para conocer al ganador de la serie.

Por lo tanto, si el Inter Miami desea avanzar directamente a la siguiente ronda, deberá imponerse nuevamente el próximo sábado 1° de noviembre. Si pierde por cualquier marcador, el desenlace se resolvería en un tercer partido, programado para el viernes 7 de noviembre.