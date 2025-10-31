¿Qué necesita Monterrey para terminar en el primer lugar del Apertura 2025?

Los Rayados de Monterrey han tenido un Apertura 2025 sólido, pero aún deben dar un último esfuerzo si quieren acabar la fase regular como líderes de la tabla general. El equipo dirigido por Domenec Torrent ha mostrado buen fútbol y consistencia en la temporada, aunque algunas derrotas y empates los han dejado en la quinta posición con 30 puntos, lejos todavía del primer lugar que ostenta Toluca.

Con solo dos partidos por disputar, el panorama para Monterrey es complicado, pero no imposible. Para aspirar al liderato absoluto, Rayados necesita ganar ambos encuentros restantes: primero enfrentará a Tigres de la UANL en una nueva edición del Clásico Regio, un duelo cargado de rivalidad y expectativa, y luego visitará a Chivas en la jornada final. Cada partido será clave, ya que cualquier empate o derrota podría alejar definitivamente al equipo de la cima.

Además de los resultados propios, Monterrey depende de lo que hagan otros equipos involucrados en la lucha por el liderato. Toluca, actual líder del torneo y vigente campeón, Cruz Azul, América y Tigres deberán ceder puntos en sus respectivos partidos para que Rayados pueda superar a todos y quedarse con la primera posición. Esto convierte la misión en un verdadero desafío, pero todavía está dentro de las posibilidades matemáticas.

Si Rayados logra sumar las seis unidades en disputa y los equipos que marchan por encima de ellos dejan ir puntos, Monterrey podría cerrar la fase regular en la cima, algo que sin duda sería celebrado por su afición y daría un impulso importante de cara a la liguilla. La presión es alta, pero el equipo regiomontano sabe que tiene en sus manos la oportunidad de terminar con un torneo destacado y de volver a pelear por el liderato general después de varias temporadas de esfuerzos constantes.

El desafío es mayúsculo, pero con concentración, estrategia y determinación, Rayados aún puede soñar con ser el primer lugar del Apertura 2025, demostrando que la temporada ha valido la pena y que están listos para competir al máximo nivel en la recta final del torneo.