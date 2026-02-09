¿Qué necesita Rayados para avanzar a los octavos de final de CONCACAF?

Tal pareciera que los días están contados para el técnico español Domènec Torrent, quien no ha podido hacer carburar a Rayados de Monterrey a pesar de la inversión hecha desde el campeonato pasado. Y lamentablemente, la gota que podría derramar el vaso sería si no logran salir airosos en la Copa Campeones de la CONCACAF.

¡Final de locura en el Estadio Cementos Progreso!



El Xelajú MC lo tuvo en la bolsa, pero la jerarquía de los Rayados de Monterrey pesó en el último suspiro. 🔥⚽️



Al 83’, Joffre Escobar desató la euforia local. Sin embargo, Jesús 'Tecatito' Corona al empató al 90+1’😱🔥 pic.twitter.com/xekeAHOBWk — Claro Sports Centroamérica (@ClaroSportsCAM) February 5, 2026

La semana pasada, La Pandilla tuvo que rescatar el empate 1-1 frente al Xelajú MC de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso, en el choque de Ida de la Primera Ronda del certamen internacional. Al minuto 83, Joffre Escobar sorprendió a los regios y parecía que estos últimos se irían con la derrota, sin embargo, Jesús ‘Tecatito’ Corona se vistió de héroe para lograr la igualada.



Será este miércoles 11 de febrero cuando el Estadio BBVA abrirá sus puertas para recibir a los Súper Chivos, que vendrán a morirse en la raya para poder soñar con estar en los octavos de final de la Concachampions, tratando de aprovechar el criterio del gol de visitante.

✈️⚽ RUMBO A MONTERREY

El plantel de Xelajú MC viaja a Monterrey, México, motivado y con la ilusión de representar con orgullo nuestros colores en el duelo de vuelta de la Concacaf Champions Cup.



¡Vamos juntos por este reto internacional! ❤️💙#XelajúMC #PasiónQueCrece pic.twitter.com/61GpHhVLn9 — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) February 8, 2026

Lo que está claro es que Monterrey no puede confiarse, ya que viene de sumar tres encuentros consecutivos sin poder conocer la victoria, entre la Liga MX y la Concachampions, lo que hace dudar de las capacidades del club para poder hacerse con una victoria sencilla. Previo al choque de Ida, Rayados tuvo un empate 2-2 contra Xolos de Tijuana en El Gigante de Acero y apenas este fin de semana sucumbió 1-0 contra el América, aun cuando ya contó con la presencia del delantero serbio Uros Djurdjevic, fichaje que llegó para reemplazar al argentino Germán Berterame, aunque poco pudo hacer en el duelo.

¿Qué necesita Rayados para avanzar a los octavos de Concachampions?

La ecuación es sencilla. Para que los regios obtengan el boleto a la siguiente fase deben imponerse, sea cual sea el marcador. Un solitario tanto les basta para lograr el cometido, sin embargo, tienen en contra el criterio del gol de visitante, ya que si empatan por 2-2, 3-3 y viceversa, los dirigidos por el mexicano Roberto Hernández serán los triunfadores.

Gracias a la #1 por su apoyo en Guatemala.🔥 ¡ESTA ES LA AFICIÓN DE LOS RAYADOS DE MONTERREY!💪🏼🔵⚪ pic.twitter.com/NGRIjrNoej — Rayados (@Rayados) February 5, 2026

Ya en caso de que igualen 1-1 una vez más, todo se irá a la prórroga, con dos tiempos de 15 minutos. Si el marcador no se mueve tras ello, todo se resolverá a través de la tanda de penales.