¿Qué necesita Tigres para avanzar a los octavos de final de CONCACAF?

Este martes 10 de febrero, Tigres tiene una tarea muy importante en el Volcán Universitario y es lograr su pase a los octavos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF, por ello, deberá salir con todo para poder superar al Forge FC de Canadá, que buscará hacerle daño a través del gol de visitante tras haber quedado empatados sin tantos en la Ida.

🔛🔥 ¡Continuamos con venta libre para nuestro partido de vuelta de Primera Ronda ante Forge FC!



🌋🐯 ¡Vive la pasión por Tigres y este martes vamos juntos por el pase a la siguiente fase en @TheChampions!



🎟️ Boletos disponibles:https://t.co/QmKdCmjGsH pic.twitter.com/EiuBqVMqaB — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 8, 2026

Se debe recordar que en suelo canadiense, las altas temperaturas provocaron que los regios no pudieran dar el mejor de sus encuentros debido a lo poco acostumbrados a ese tipo de climas congelados, el cual comenzó con -2 grados pero conforme avanzó el tiempo bajó a -9 grados. Pese a ello, la U de Nuevo León dominó el encuentro y controló el balón durante largos lapsos, mas no pudieron encontrar la forma de batir el arco contrario.



De cualquier forma, se espera que el equipo dirigido por el técnico argentino Guido Pizarro logre llevarse la victoria en casa, ya que las situaciones ambientales serán muy diferentes, sumado al constante apoyo de 'Los Incomparables'. Y las estadísticas también juegan a su favor, ya que el conjunto canadiense no ha podido vencer en México porque en sus últimas visitas terminó sucumbiendo 3-0 ante Monterrey y 2-1 contra las Chivas.

¿Jugará ante Forge FC? 😯👀



Rodrigo Aguirre vive su primer entrenamiento bajo las órdenes de Guido Pizarro 🐯🫡



➡https://t.co/vbZCEFWzP6 pic.twitter.com/ckzCPzr9uO — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 8, 2026

Por último, los felinos tienen la novedad de que podrían contar con su más reciente contratación, el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, quien dejó al América para poderse poner el jersey universitario. El Búfalo ya entrenó este fin de semana bajo las órdenes del Conde y a lado de sus nuevos compañeros, mostrando que está en plenitud física y listo para ver acción si es requerido.

¿Qué necesita Tigres para avanzar a los octavos de final de la Concachampions?

La situación es sencilla, a los regios les basta un simple gol para poder estar del otro lado, es decir, con que el marcador acabe 1-0 tendrán el boleto en mano. Si el Forge FC llega a marcar, entonces Tigres necesitará imponerse 2-1 y viceversa, ya que de quedar empatados 1-1 o con cualquier marcador equitativo, los de Hamilton saldrán airosos gracias al criterio del gol de visitante.

Forge FC v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup Round 1 | NurPhoto/GettyImages

Si el duelo acaba sin anotaciones, entonces se tendría que recurrir a la prórroga, con dos tiempos de 15 minutos, y si el gol sigue sin aparecer, todo se resolverá a través de la tanda de penales.