¿Qué necesita Tigres UANL para clasificar a la liguilla tras jugarse la jornada 15?

La tarde del sábado 18 de abril del 2026, Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se metió a la cancha del estadio Victoria para enfrentarse al conjunto del Necaxa, en el duelo correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026.

El encuentro resultó más complicado de lo esperado para los visitantes, quienes, a pesar de afrontar los primeros minutos del compromiso con la ausencia de elementos estelares, como Ángel Correa, Diego Lainez y Rodrigo Aguirre, seguían siendo favoritos.

Pero el fútbol es un deporte impredecible, y como muestra lo ocurrido el día de ayer. El Necaxa, con gol de Tomás Badaloni al minuto 15, se puso al frente en el marcador. Y estuvo verdaderamente cerca de quedarse con los tres puntos, de no ser porque Ángel Correa rescató el empate para los visitantes, con un tanto marcado en el agregado del partido.

Necaxa v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con este resultado, los Tigres de la UANL dependían de que Atlas no venciera al Santos Laguna en el último compromiso de la jornada 15, para así mantenerse dentro de los primeros ocho lugares de la tabla general.

No obstante, con un solitario gol de Manuel Capasso al minuto 21 del primer tiempo, los Rojinegros vencieron 1-0 a los laguneros, bajando a Tigres UANL hasta la novena posición. Ahora, para avanzar a la fiesta grande del fútol mexicano sin depender de ningún otro resultado, los dirigidos por Guido Pizarro deberán ganar sus próximos dos partidos. Con eso, no habría forma de que acabaran fuera de la liguilla.

Sin embargo, hay otra combinación de resultados que aumentaría considerablemente sus posibilidades de avanzar. Y es que si empatan el próximo miércoles ante el Atlas y el sábado le ganan al Mazatlán, llegarían a 25 unidades. Tomando en consideración que muchos de sus rivales directos se enfrentan entre sí, luce sumamente factible de que, con esa cosecha de puntos, les alcance, al menos, para meterse como octavos de la general.

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