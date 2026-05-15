La noche del jueves 14 de mayo del 2026, en la cancha del estadio Hidalgo, los Tuzos del Pachuca recibieron a los Pumas de la UNAM, para el partido correspondiente a la ida de las semifinales por el torneo de Clausura 2026.

Con un solitario gol de Oussama Idrissi al minuto 36, los hidalguenses vencieron 1-0 a los universitarios, que ligan ya tres partidos sin ganar en esta liguilla.

¿Qué necesitan los Pumas para avanzar a la final tras caer 1-0 frente al Pachuca en la semifinal de ida?

Pachuca v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Los dirigidos por Efraín Juárez contarán con el apoyo de sus aficionados para la semifinal de vuelta, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo, en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

El aliento de su gente será fundamental para que los Pumas de la UNAM logren remontar este marcador. Para avanzar a la final, solo necesitan una cosa: ganar. No importa cuánto. Si los capitalinos ganan 1-0, se meten a la final. Si ganan 5-4, igual.

Recordemos que desde hace ya varios torneos no aplica en México el gol de visitante como factor de desempate. Cuando hay igualdad en el marcador global, quien avanza es aquel que culminó la temporada regular mejor posicionado en la tabla general. Y en ese sentido, los Pumas de la UNAM le sacan ventaja al resto de los equipos, pues acabaron como líderes absolutos del Clausura 2026.

Chivas vs Pachuca: una final ''exclusiva''

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

A falta de que se lleven a cabo los partidos de vuelta, la final al momento sería Chivas vs Pachuca. Una final inédita en el fútbol mexicano, la cual, además, contaría con otra gran particularidad. Y es que tanto los Tuzos como el Rebaño Sagrado transmiten sus partidos vía streaming (Amazon Prime y FOX One), por lo tanto, en caso de que esta sea la final, sería la primera ocasión en la que una final del fútbol mexicano no se transmitiría por televisión abierta, o al menos no en un formato tradicional.

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