¿Qué países ocupan las plazas Champions por rendimiento para la temporada 2026/27?

La Champions League está a nada de terminar y, como no, ya se está pensando en la siguiente. Además de las tablas anuales de cada país con cupos, el rendimiento de los clubes en las competiciones UEFA empieza a definir qué ligas sumarán un equipo extra en la primera fase de la edición 2026/27.

El sistema de Plazas por Rendimiento Europeo premia a las dos federaciones con mejor promedio de puntos en la temporada 2025/26. Ese cálculo surge de dividir el total de puntos obtenidos por sus clubes entre la cantidad de equipos participantes. El resultado define qué países reciben un cupo adicional para la próxima Champions.

Inglaterra ya aseguró uno de esos lugares. Su promedio alcanza los 27.125 puntos, producto de 244.125 unidades acumuladas entre nueve clubes. Ese registro la deja fuera de alcance para el resto y le garantiza una plaza extra en la fase liga.

La segunda posición se encuentra en disputa y España tiene la ventaja ya que los equipos de LaLiga suman 174.250 puntos repartidos entre ocho participantes, lo que da un promedio de 21.781. Alemania aparece por detrás con 21.214, luego de reunir 148.500 unidades entre siete clubes. La diferencia entre ambos se amplió en la última semana.

🚨 To Secure an Extra Champions League spot:



🇪🇸 Spain - 77%

🇩🇪 Germany - 23%



✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England secured it!

❌ 🇵🇹 Portugal eliminated!



(% per @LukaszBoz) pic.twitter.com/0f3y4wgaRs — Football Rankings (@FootRankings) May 1, 2026

Los resultados de estos días jugaron un papel importante. La victoria del Rayo Vallecano frente al Estrasburgo y el empate del Atlético de Madrid contra el Arsenal impulsaron a su país en la tabla. En paralelo, las derrotas del Bayern Múnich en la Champions y del Friburgo en la Europa League frenaron al suyo. Ya quedan pocos partidos por disputarse entre semifinales y finales, por lo que la distancia, por ahora, favorece a los españoles.

Si esta tendencia se mantiene, Inglaterra y España serían las dos federaciones beneficiadas. En ese caso, los equipos ubicados en el quinto lugar de la Premier y LaLiga accederían de forma automática a la fase liga. Hoy, el Aston Villa y el Real Betis ocupan esas posiciones.

El reparto general de plazas para la temporada 2026/27 contempla 36 equipos. Dos lugares corresponden a los campeones de la Champions y de la Europa League. Inglaterra, Italia, España y Alemania cuentan con cuatro cupos cada uno. Francia tendrá tres, Países Bajos dos y Portugal, Bélgica, República Checa y Turquía uno por federación. A eso se le suman los dos cupos por rendimiento europeo y siete provenientes de las rondas clasificatorias.

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