¿Qué partidos amistosos jugará Cruz Azul en esta Fecha FIFA?

La Máquina Celeste de la Cruz Azul rescató un valioso empate a un gol ante los Tigres UANL, en el partido correspondiente a la jornada número 12 por el torneo de Apertura 2025. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

Si bien es cierto que los cementeros han mostrado un buen nivel de juego, lo cual ha permitido que se mantengan dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, los dirigidos por Nicolás Larcamón acumulan ya tres partidos sin conocer de victoria. Situación que comienza a alertar un poco a sus aficionados.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para no perder el ritmo en esta pausa obligada a causa de la fecha FIFA, la dirigencia celeste ha decidido emprender una pequeña gira por los Estados Unidos, en donde enfrentará a dos clubes de la Liga MX.

El primer partido se llevará a cabo el día viernes 10 de octubre, cuando se enfrenten a los Pumas de la UNAM, en Sacramento, California. Después jugarán contra León el 12 de octubre, en Fresno, California.

¡Azules en California! 🇺🇸



Nos vemos en Octubre. 💙



📆 10 de octubre - 19:00

⚽️ Amistoso

🆚 Pumas

🏟️ Heart Health Park - Sacramento

🎟️ https://t.co/s2OHhWRKlY pic.twitter.com/PlTx5TNrff — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 13, 2025

Cabe señalar que el Cruz Azul ya se enfrentó a los Esmeraldas en el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 4-1, en favor de los cementeros. El compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario, para el duelo correspondiente a la fecha número tres por el campeonato mexicano.

A Pumas UNAM, por otro lado, lo enfrentarán hasta el 8 de noviembre, para el duelo correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Liga MX.

¿Cuándo y contra quién jugará el Cruz Azul después de estos partidos amistosos?

Una vez que culmine la fecha FIFA y los clubes regresen a sus actividades normales en sus respectivas competencias, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se preparará para recibir a las Águilas del América, en una nueva edición del clásico joven.

El encuentro corresponderá a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025, y se llevará a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario, el sábado 18 de octubre del 2025.