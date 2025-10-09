¿Qué partidos amistosos jugará Monterrey en esta Fecha FIFA?

Rayados de Monterrey empató por marcador de 2-2 el encuentro correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX frente a Xolos de Tijuana el domingo 5 de octubre. El equipo, bajo la dirección de Domenec Torrent, se posiciona actualmente en el tercer lugar de la tabla general con 26 puntos, resultado de ocho victorias, dos empates y solo dos derrotas en el torneo.



Los regiomontanos se mantienen en los primeros puestos de la clasificación y buscarán cerrar la fase regular con un desempeño sobresaliente para asegurar su pase directo a la liguilla. En las últimas jornadas, Monterrey enfrentará a equipos complejos como Pumas, FC Juárez, Cruz Azul, Tigres y Chivas de Guadalajara.



Tijuana v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

El equipo dirigido por Torrent deberá cerrar con gran ímpetu frente a rivales de alto calibre. Rayados retomará la actividad el sábado 18 de octubre, recibiendo a Pumas de la UNAM en el Gigante de Acero por la jornada 13.



Monterrey permanecerá 13 días sin actividad oficial, ya que no se programó ningún partido amistoso durante la pausa por la Fecha FIFA. Según el Diario Reforma, inicialmente se planeó disputar una edición del Clásico Regio entre Rayados y Tigres UANL en Texas, Estados Unidos, pero el encuentro fue cancelado.



90' ⏱️ | Xolos 2-2 Monterrey |



Termina el partido y sumamos un punto en la Jornada 12.⚽@CervezaTecate pic.twitter.com/VNoIxq2A2c — Rayados (@Rayados) October 6, 2025

Rayados aprovechará estos días de pausa para poder seguir trabajando con sus jugadores y tratar de recuperar a algunos futbolistas que presentan molestias físicas.

En sus diez enfrentamientos más recientes ante Pumas, el cuadro blanquiazul tiene una superioridad muy marcada: Monterrey tiene siete victorias por dos empates y apenas una derrota.

¿Qué tanto le pesará al equipo regiomontano esta pausa sin partidos antes de afrontar el último tramo de la Liga MX? ¿Podrán clasificar de manera directa o tendrán que buscar un lugar en el play-in? ¿Fue un error de la directiva no conseguir un amistoso para esta Fecha FIFA de octubre?