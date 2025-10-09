¿Qué partidos amistosos jugarán los Tigres en esta Fecha FIFA?

La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se acerca a su desenlace. Tras 12 jornadas, se perfilan los equipos que clasificarán directamente a la liguilla, aquellos que deberán disputar el play-in para acceder a la fiesta grande del futbol mexicano y los clubes que prácticamente han quedado sin opciones de avanzar.







Tigres UANL ocupa actualmente el quinto lugar de la tabla con 23 puntos, resultado de seis victorias, cinco empates y solo una derrota. El equipo liderado por Guido Pizarro compite por las primeras posiciones y busca un cierre sólido para asegurar su clasificación directa a la liguilla.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Debido a la Fecha FIFA de octubre, la Liga MX, al igual que la mayoría de las ligas mundiales, hizo una pausa para que las selecciones nacionales disputen las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Este parón puede ser negativo para los equipos, sobre todo si se toma en cuenta que los clasificados a la postemporada están por definirse. En el caso de Tigres, el club no sostendrá partidos amistosos en esta pausa de 13 días.

¡Conducción de ⚽️ a velocidad y con ambos perfiles! pic.twitter.com/c1Pd7GS7pb — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 8, 2025

De acuerdo con el Diario Reforma, se tenía planeado que se jugara un partido entre Tigres UANL y Rayados de Monterrey en Texas, Estados Unidos, pero este enfrentamiento fue cancelado en las últimas semanas.

Tigres disputó su partido más reciente en el Apertura 2025 el sábado 4 de octubre, cuando empató por marcador de 2-2 con Cruz Azul en la jornada 12.

El cuadro de la UANL disputará su siguiente encuentro hasta el viernes 17 de octubre. En la fecha 13, los felinos recibirán a los Rayos del Necaxa en el Volcán, equipo que está en crisis y ocupa el penúltimo lugar de la tabla general.

¿Tigres llegará en forma para su compromiso de la jornada 13? ¿O la inactividad les pasará factura?