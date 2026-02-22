¿Qué partidos de Liga MX se suspenden por la escalada de violencia?

Este domingo 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) llevó a cabo un operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El hecho desató una ola de violencia en distintas regiones del país, con bloqueos carreteros, quema de vehículos y diversos disturbios presuntamente orquestados por integrantes del grupo criminal en al menos 14 estados de la República Mexicana: Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo.

La escalada de violencia llevó a las autoridades a exhortar a la población a permanecer en sus hogares, mientras que diversas actividades públicas y eventos masivos fueron cancelados ante el clima de inseguridad.

En este contexto, la Liga MX informó que varios de los encuentros programados para este domingo, en todas sus categorías, quedarán suspendidos como medida preventiva. A continuación, te presentamos cuáles son los partidos que deberán ser reprogramados.

Se suspende el partido Querétaro vs FC Juárez

A través de sus redes sociales, la Liga MX informó que el partido correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026 entre el Querétaro y FC Juárez será reprogramado debido a los hechos de violencia registrados este fin de semana.

El encuentro estaba previsto para disputarse este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Corregidora, en Querétaro. La nueva fecha será anunciada en los próximos días por las autoridades del torneo.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

La Liga MX Femenil reprograma partido entre América y Chivas

Por su parte, la Liga MX Femenil informó que el Clásico Nacional entre América y Chivas, programado para este domingo a las 17:00 horas en el Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco, será reprogramado y se disputará en una fecha por confirmar.

🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

La Liga de Expansión suspende dos partidos por violencia en México

Finalmente, la Liga de Expansión informó que dos duelos que se jugarían este domingo tuvieron que ser reprogramados. Se trata del partido entre la Jaiba Brava y Correcaminos, en el Estadio Tamaulipas, y el duelo entre el Tapatío y Tlaxacala, que se iba a jugar en el Estadio Gregorio 'Tepa' Gómez, ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.