¿Qué pasa si el Inter Miami empata en puntos con Cincinnati en la Major League Soccer?

Está por terminar la fase regular de la Major League Soccer y si bien ya hay varios equipos clasificados a los playoffs, muchas cosas pueden moverse en las tablas tanto de la Conferencia Oeste como la Este.



Uno de los casos es el del Inter de Miami y Cincinnati que hoy se encuentran empatados con 62 unidades y se ubican en la segunda posición, por detrás de Philadelphia.

Los comandados por Lionel Messi y compañía derrotaron cuatro goles por cero al Atlanta United para ponerse en dicha cifra y así no despegarse del segundo lugar de la clasificación. En la Jornada 34 se verán las caras contra el Nashville FC, quien todavía no tiene un lugar asegurado en la siguiente instancia y seguramente saldrá a dejarlo todo en la cancha.

Por su parte el FFC también derrotó a su rival en turno, el New York Red Bulls por la mínima y así se afianzó en segunda plaza y también aseguró su boleto a postemporada. Ellos se verán las caras contra Montreal en el Decision Day, equipo que ya no tiene posibilidades de meterse entre los mejores de su conferencia, por lo que podríamos ver una victoria naranja.

FC Cincinnati v Inter Miami CF | Andy Lyons/GettyImages

¿Qué pasaría si el Inter de Miami y Cincinnati empatan en puntos en la Jornada 34 de la MLS?

En reglamento de la Major League Soccer apunta a que en caso de empatar algún equipo en la tabla general, tras disputar las 34 fechas correspondientes a la fase regular, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en este caso, algo que podrían vivir las Garzas y el Cinci en casa de que ambos sumen tres unidades en sus respectivos encuentros.

Número total de victorias Diferencia de goles (DG) Goles a favor (GF) Menor cantidad de puntos disciplinarios por partido Diferencia de goles como visitante Goles a favor como visitante Diferencia de goles como local Goles a favor como local Sorteo de moneda (empate entre dos clubes) o sorteo (empate entre tres o más clubes)

Es así que si ambos llegaran a empatar en puntos, avanzaría de manera inmediata Cincinnati, esto obedeciendo al primer punto que habla del mayor número de triunfos obtenidos en la campaña, por lo que en el hipotético caso de que ambos salieran avantes, llegarían a 20 y 19 victorias.