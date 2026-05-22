Se han jugado ya los primeros 90 minutos de la gran final por el torneo de Clausura 2026. La Máquina Celeste de la Cruz Azul, jugando como local, lanzó por una propuesta táctica ofensiva, en busca de una victoria que les permitiera llegar con una ventaja importante para el partido de vuelta, a disputarse en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, el guardameta de los Pumas de la UNAM, el ex futbolista del Real Madrid, Keylor Navas, salió en plan grande. Atajó cada uno de los disparos ejecutados por parte de los atacantes cementeros, provocando que el encuentro acabara con un frío empate a cero goles.

¿Qué pasa si Pumas y Cruz Azul empatan en el global de la final del Clausura 2026?

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Los dirigidos por el estratega mexicano Efraín Juárez han utilizado un sistema de juego netamente defensivo para los partidos de ida. Después, en los compromisos de vuelta, jugando como locales, los Pumas de la UNAM saltan a la cancha con el cuchillo entre los dientes, en busca de la victoria que les permita avanzar a la siguiente ronda.

Con esta idea les ha alcanzado para llegar a la final, con empates en el marcador global que les dieron el pase gracias a su posición en la tabla general. No obstante, en la gran final necesitarán ganar sí o sí para salir campeón, ya que en dicha instancia no existe ese factor de desempate. Sale campeón quien gana en los 90 minutos, y si el empate prevalece, se van a tiempos extras. Si continúan sin que haya un ganador, todo se define desde los 11 pasos.

Difícilmente el Cruz Azul querrá llevar el encuentro hasta dichas instancias, ya que los universitarios cuentan con un arquero de clase mundial, como lo es Keylor Navas, y esto le da, sin lugar a dudas, un valor agregado a su plantilla.

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